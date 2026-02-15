Biniam Girmay se impone en Roquetas en la 39 edición de La Clásica Ciclista que impulsa la Diputación de Almería

Imagen de este domingo del podio de la 39 edición de la Clásica Ciclista de Almería, que ha acabado en Roquetas de Mar. - CURRO VALLEJO/DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eritreo Biniam Girmay (NSN) ha hecho valer su condición de favorito y ha ganado la 39ª Clásica de Almería al imponerse en el sprint de Roquetas de Mar tras salir de Puebla de Vícar y recorrer cerca de 190 kilómetros.

Velocista de máximo nivel mundial y ganador del maillot verde del Tour de Francia en 2024, Girmay ha rematado a la perfección el buen trabajo de su equipo en la aproximación a la llegada masiva que ha definido la carrera.

Un año más el destino 'Costa de Almería' ha vuelto a demostrar su posición como uno de los mejores enclaves del mundo para la práctica del ciclismo profesional con la 39 edición de La Clásica Ciclista de Almería.

La emocionante llegada al sprint ha culminado una espectacular carrera que volvió a transcurrir por el Poniente Almeriense y cuya difusión mundial a varios continentes se ha garantizado con la retransmisión en directo a través de HBO Max y Eurosport, según una nota de la Corporación Provincial.

Segundo en la línea de meta ha sido Milan Fretin (Cofidis), que ha defendido hasta el último metro su victoria del año pasado.

Este segundo puesto tiene doble mérito para el corredor italiano que se vio fuera del pelotón a 18 kilómetros de meta por un problema mecánico y tuvo que ser reintegrado al grupo por sus compañeros de equipo, pese a lo cual buscó la que hubiera sido su segunda victoria consecutiva. Tercero terminó Matteo Moschetti, que lograba así su tercer podio en cuatro años.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que "hemos vivido un día importante para el deporte, Roquetas y la provincia, mucha más con el magníico día que hemos disfrutado. Estamos ante una gran carrera, vinculada a la agricultura, y una estupenda prueba para los corredores al principio de temporada y por eso son muchos los grandes equipos que siempre quieren estar en ella".

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha recalcado que "hemos vivido una de las grandes pruebas del ciclismo en Almería, una apuesta fuerte por el deporte y la promoción de todos los municipios por donde pasa la carrera. Se ha demostrado y visto en muchos países nuestra excelencia para el ciclismo. Diputación siempre estará al lado del deporte y de estasa grandes competiciones que difunden nuestra tierra".

El delegado de Turismo y Deporte, Juan José Alonso, ha subrayado que "Roquetas de Mar es un ejemplo deportivo y turístico y esta carrera sirve para mostrar las virtudes que poseemos para el deporte y el turismo. Eventos como este ayudan a la promoción y a que Roquetas de Mar y la provincia de Almería se consoliden como grandes puntos turísticos".

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vícar, municipio que ha acogido la salida, ha destacado el "buen tiempo que hemos tenido y que hayamos podido ser un año más testigos de la salida. Vícar ha estado en todas las ediciones presente, de una forma y otra, y felicitamos a la Peña Ciclista Muñoz y a todo el ciclismo en sí que es muy fuerte en la provincia de Almería".

El delegado provincial en Almería de la Delegación Andaluza de Ciclismo, Luis Francisco Fernández, ha ensalzado el alto nivel competitivo con "un campeón que ha ganado varias etapas del Tour. Esta carrera lleva 39 años y como escaparate turístico es impresionante. La provincia es espectacular para practicar el ciclismo".

RECORRIDO PENSADO PARA EL LUCIMIENTO DE LOS VELOCISTAS

La 39ª edición de la Clásica Ciclista ha tenido un recorrido continuista, diseñado para favorecer a los velocistas y corredores rápidos. Ha sido un trazado que ha discurrido principalmente por el Poniente almeriense dividido en una primera parte más exigente, con varias ascensiones puntuables, y un tramo final más llano que acababa en el circuito urbano roquetero.

El recorrido ha incluido cuatro puertos de montaña puntuables, entre ellos el Alto de Celín y las novedades del Alto de Río Chico y el Alto de Berja, además de la Cuesta de Almerimar, así como cuatro sprints intermedios como en ediciones anteriores y tres pasos por meta en Roquetas de Mar.

La cita ha reunido a 20 equipos y un pelotón de 140 corredores, con presencia de formaciones como WorldTour, ProTeam y Continental, así como de todos los equipos profesionales españoles, una de las señas de identidad de la prueba.

La siguiente cita será la Clásica de Almería femenina que se disputará el próximo domingo, día 22, también integrada en el calendario UCI ProSeries, consolidándose como una de las pruebas de referencia del ciclismo femenino profesional.

La carrera recorrerá distintos puntos de la provincia y reunirá a destacadas corredoras y equipos internacionales y reforzará igualmente la proyección deportiva de Almería y contribuirá al impulso y la visibilidad del ciclismo femenino a nivel internacional.

La Clásica femenina ya tiene cerrados los puntos de salida y llegada. Alrededor de las 12:30 horas se dará la salida lanzada desde la cooperativa CASI, en el término municipal de la capital, para discurrir por la zona del Bajo Andarax y las estribaciones de Sierra Alhamilla en un trazado rápido, pero no exento de puntos de dureza, que terminará en este singular municipio de la provincia.