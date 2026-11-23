Presentación de la décima edición de Cooltural Fest con la asistencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina; y el equipo directivo de Crash Music. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Cooltural Fest contará con las actuaciones de Black Eyed Peas, Vetusta Morla, Viva Suecia, Siloé, Los Delinqüentes, Iván Ferreiro, Xoel López, Sanguijuelas del Guadiana, Rodrigo Cuevas, Taburete, Zahara, La La Love You y Depresión Sonora, entre los más de 60 grupos que se darán cita en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería los próximos 20, 21 y 22 de agosto de 2027.

Así lo han dado a conocer este lunes durante un acto celebrado en la Puerta de Purchena, junto al Centro Cultural Cajamar-Casa de las Mariposas, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el equipo directivo de Crash Music, encabezado por Diego Ferrón. También han participado representantes de los patrocinadores principales: Jesús Nieto, de Estrella de Levante, y Jesús Vargas, subdirector general de Cajamar, entidad que se suma por primera vez al certamen.

El festival dispondrá de tres escenarios en el recinto principal, a los que se sumarán la fiesta de bienvenida el 19 de agosto en el Parque de las Almadrabillas y la de clausura el día 28 en la Faluca Almariya, junto al Paseo Marítimo Carmen de Burgos. La distribución por días y escenarios se detallará próximamente.

Vázquez ha afirmado que en esta década "Cooltural Fest ha hecho mucho más que traer música a Almería: ha ayudado a mover su economía, abrir la cultura a todo el mundo y llevar el festival al corazón de la ciudad". "Lo que nació en 2018 como una cita emergente llega a su décima edición, en agosto de 2027, convertido en una de las grandes señas culturales de Almería", ha añadido.

La regidora ha destacado además que "el 49,1% de los asistentes llega desde fuera de la provincia", proyectando la imagen de la ciudad por toda España, y ha puesto en valor el compromiso con la accesibilidad, respaldado por más de 60 medidas y el sello de la Fundación Music For All para garantizar el disfrute de la música en directo.

Además, la primera edil ha subrayado el arraigo del certamen recordando que, en apenas 48 horas, más de 6.000 personas adquirieron sus abonos "a ciegas", sin conocer aún el cartel artístico, lo que a su juicio demuestra la consolidación y proyección del evento.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería ha felicitado a la organización y a Crash Music por el décimo aniversario de un evento que "nació como un sueño algo utópico" y que ha logrado un grado de identificación y conexión con la capital, la provincia y el público "como nunca antes" se había conocido. Asimismo, ha definido el certamen como un "símbolo de la calidad y excelencia que ofrece Almería" cuando se respalda con un proyecto "sólido" y trabajo en equipo.

Finalmente, García Alcaina ha señalado que para la institución provincial es un "verdadero honor" colaborar junto al Ayuntamiento de Almería y la promotora en una cita que contribuye a proyectar internacionalmente tanto la marca turística 'Costa de Almería' como el sello gastronómico 'Sabores Almería'.

CAJAMAR SE UNE COMO PATROCINADOR OFICIAL

Otra de las novedades del décimo aniversario es la incorporación de Cajamar como patrocinador oficial. El subdirector general de la entidad, Jesús Vargas, ha recordado que ya colaboraban con el certamen a través de la Fundación Music For All para garantizar la accesibilidad, si bien con este acuerdo completan su apuesta musical al respaldar "el gran evento joven de Almería, una cita que se ha convertido en referencia dentro y fuera" de la provincia. Asimismo, ha subrayado que entienden esta alianza como una oportunidad para "apostar por Almería, acompañar al talento y contribuir a que la música llegue a todo el mundo".

Por su parte, Jesús Nieto, representante de Estrella de Levante, ha expresado el orgullo de la firma por seguir vinculada al proyecto, con el que comparte valores como "la pasión, el esfuerzo, la autenticidad y las ganas de generar experiencias". A su juicio, esta décima edición reflejará lo logrado hasta ahora y servirá de "punto de partida de todo lo que está por venir".

El director ejecutivo de Crash Music, Diego Ferrón, ha agradecido el respaldo de Cajamar y ha destacado la dificultad de sacar adelante un evento de estas características con un cartel que reúne a "mucho de lo mejor de la escena" actual y cuenta con "una guinda internacional de la altura de Black Eyed Peas". En esta línea, ha asegurado que la cita de 2027 presentará "uno de los mejores carteles de toda la temporada de festivales del país", agradeciendo la labor de patrocinadores, colaboradores y equipo técnico.

Tras la proyección del vídeo promocional y el anuncio artístico, la presentación --que ha contado con interpretación en lengua de signos a cargo de la Fundación Music For All-- ha concluido con sorteos de 'rasca y gana' para los asistentes con abono para 2027 y una sesión del DJ Óscar Gil.

EL CARTEL DE LA DÉCIMA EDICIÓN

El plato fuerte de la décima edición de Cooltural Fest será la banda estadounidense Black Eyed Peas, formación originaria de Los Ángeles que suma más de tres décadas de trayectoria fusionando hip-hop, pop, música electrónica y ritmos latinos.

La programación de pop-rock e indie nacional contará con nombres destacados como Vetusta Morla --que regresó a los escenarios hace unos meses--, Viva Suecia y Siloé, junto a otras formaciones habituales del circuito como Depresión Sonora, La La Love You, Shinova, Taburete y Varry Brava. El apartado más guitarrero estará representado por grupos como Triángulo de Amor Bizarro, Airbag, Anabel Lee, Juventude, La 126, Mala Gestión, Repion y Nuevos Vicios.

La canción de autor y las propuestas de corte más personal llegarán de la mano de artistas como Iván Ferreiro, Xoel López, Barry B, Zahara --con su formato 'Zaharave'--, Antony Z, Hoonine, Merino y Ona Mafalda. Por su parte, los sonidos de raíz, el mestizaje y el folclore renovado correrán a cargo de Los Delinqüentes, Sanguijuelas del Guadiana, Rodrigo Cuevas y Javi Medina.

El elenco musical se completa con artistas y bandas emergentes y consolidadas como A Mares, Compro Oro, Eddie Mizake, Los Vinilos, Martin, Niños, Oslo Ovnies, Palo Domado, Perfecto Miserable, San Tosielo, Serial Killerz, Serko, Tenda, Vangoura, Venga Bea y Walls.

Asimismo, el apartado de música electrónica y sesiones contará con una amplia selección de DJ encabezada por Juanca & Pope Supersub DJ Set, Chinches DJ, Don Flúor, Don Gonzalo, Eme DJ, Fake DJ, Fru, Javi Mattel, Jhon Baeza, Juanporelmundo, Los Reptiles, Miriam Amat, Montxo Lautrec, Óscar Gil, Popi & Sito, Rojonesta, Rocío Saiz DJ, Silode y Uxiax.

Tras habilitarse durante el acto de presentación un código QR para adquirir abonos a precio promocional reducido, la venta general de entradas se reactivará este martes, 24 de noviembre, a partir de las 12,00 horas, después de haber despachado ya más de 6.000 localidades en la fase inicial.

La consulta de todas las novedades que traerá Cooltural Fest 2027 estará disponible en la página web del festival https://coolturalfest.com/ y en sus redes sociales.