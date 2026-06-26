Los campeonatos de España de ajedrez reunirán en Vícar (Almería) a más de 850 jóvenes del 2 al 30 de julio

Presentación de los Campeonatos de España de Ajedrez en categorías sub-8 a sub-16. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los campeonatos de España de Ajedrez en las categorías sub-8 a sub-16 reunirán del 2 al 30 de julio a más de 850 jóvenes ajedrecistas de toda España en el Hotel Envía Golf de La Envía, en Vícar (Almería), en una competición que prevé congregar a unas 2.000 personas durante el mes de julio.

La cita, organizada por la Federación Española de Ajedrez, reúne anualmente a jóvenes talentos en estas cinco categorías, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

En el acto de presentación, la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que "Almería volverá a convertirse en el epicentro nacional del ajedrez en categorías de base, con jóvenes jugadores que representan el presente y el futuro de esta disciplina".

"El ajedrez es una modalidad deportiva con un enorme valor formativo, especialmente en edades tempranas, porque fomenta la concentración, la estrategia, la toma de decisiones y el respeto al rival", ha señalado Cruz.

Asimismo, ha subrayado que desde la Diputación "seguimos apoyando la celebración de grandes eventos deportivos que proyectan la provincia y que, además, tienen un importante impacto en los municipios que los acogen".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Echaguen, ha mostrado su "satisfacción" por la celebración de este campeonato por segundo año consecutivo en Vícar.

"El año pasado fue un enorme éxito, con 856 jugadores, y este año ya hemos superado esa cifra. Creemos que podemos llegar a los 900 participantes, lo que supone una cifra extraordinaria", ha explicado.

Además, ha añadido que, "si tenemos en cuenta que la mayoría de jugadores vienen acompañados por sus familias, calculamos que unas 2.000 personas pasarán por la competición durante el mes de julio".

Ochoa ha agradecido "el apoyo de la Diputación de Almería, del Ayuntamiento de Vícar y del Hotel Envía Almería Spa & Golf", que hacen posible que este campeonato se celebre "en unas condiciones magníficas".

La edil del Ayuntamiento de Vícar, Encarnación Martínez, ha asegurado que "para el municipio es un orgullo volver a acoger este torneo en La Envía", ya que "Vícar siempre está encantado de recibir eventos deportivos de este nivel, porque el deporte forma parte de nuestra identidad y porque es una satisfacción que niños y jóvenes puedan disfrutar de una competición de estas características en nuestro municipio".