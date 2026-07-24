Casi una veintena de empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' comparten sus productos en Mojácar

Asistentes conocen los productos de las empresas de 'Sabores Almería' durante la celebración de Macenas Blue Nights en Mojácar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

Casi una veintena de empresas de la marca gourmet de la Diputación Provincial 'Sabores Almería' han compartido sus productos con almerienses y visitantes durante una nueva edición de Macenas Blue Nights, celebrada en el Macenas Social Club de Mojácar (Almería).

Según ha informado la institución provincial en una nota, la cita se ha desarrollado en un ambiente "cercano y distendido" y ha contado con una "excelente acogida" por parte del público, que ha podido conocer, degustar y adquirir algunas de las propuestas más representativas de la marca.

Empresas procedentes de diferentes puntos de la provincia han trasladado hasta este enclave del litoral almeriense aceites de oliva virgen extra, miel, embutidos, conservas, vinos, licores, trufa, dulces, frutas y elaboraciones artesanales, en un recorrido gastronómico que ha combinado "tradición e innovación".

El encuentro ha permitido que productores y consumidores hayan compartido experiencias en torno a la gastronomía. La música en directo, las demostraciones, la restauración y el entorno de Macenas han completado la propuesta a los pies del mar Mediterráneo.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, que ha asistido a la cita junto al alcalde de Mojácar, Francisco García, ha destacado que la jornada ha vuelto a demostrar "la enorme calidad, variedad y capacidad de innovación de las empresas que forman parte de 'Sabores Almería'".

Asimismo, ha señalado que "cada producto contiene una parte de nuestra provincia, de su paisaje, de sus tradiciones y, especialmente, del esfuerzo diario de quienes han convertido una idea y una materia prima de calidad en un proyecto de futuro".

El diputado provincial también ha puesto en valor la oportunidad que esta iniciativa ofrece para acercar la marca al público durante una de las épocas de mayor afluencia turística.

"La gastronomía es una de las mejores cartas de presentación de Almería. Quien conoce nuestros productos termina acercándose también a nuestros municipios, a nuestra cultura y a una forma de vida muy ligada al territorio", ha afirmado.

EMPRESAS

En esta edición han participado La Importancia de lo Suficiente, Campos de Uleila, Óleo Almanzora, Productos Pichote, Licores Naturales, Miel Sierra Filabres, Industrias Cárnicas Campohermoso, Vegavillanos, Palomillo y Strepitosa Truffles.

También han estado presentes Conservas Almanzora, Bodega Sierra Almagrera, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro, Precocinados El Castillico, Tomati&Co, Almazara de Lubrín y Productos Artesanales Guada.

La edición ha concluido con una gran afluencia de público y con los productos agroalimentarios de la provincia como protagonistas.