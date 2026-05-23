La Catedral de Almería ha presentado el programa del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias

Presentación oficial del programa del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias en la Catedral de Almería. - MARIAN LEON

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Virgen de las Angustias ha dado a conocer la programación conmemorativa de una de las efemérides "más importantes" de la historia del municipio de Vera (Almería). El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha anunciado que la Virgen de las Angustias recibirá el Escudo de Oro de la Provincia

La Santa y Apostólica Catedral de la Encarnación de Almería acogió en la tarde de este pasado viernes, 22 de mayo, el acto oficial de presentación del programa conmemorativo del Centenario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona de Vera, una "efeméride histórica que marcará uno de los años más importantes de la historia reciente del municipio", según ha informado la Diputación en una nota.

La jornada comenzó con la celebración de una "solemne eucaristía" presidida por el estandarte de la Santísima Virgen de las Angustias y oficiada por el párroco de Vera, Jesús Martín Gómez. Posteriormente, el claustro de la Catedral acogió el acto institucional de presentación de la programación del Centenario, conducido por Olivier García y clausurado por Juncal de Haro Cortizo con una oración dedicada a la Patrona veratense.

El acto contó con la participación del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos; el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina; el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio Martínez Castillo; y el párroco de Vera, Jesús Martín Gómez, además de autoridades, hermandades y numerosos vecinos llegados desde distintos puntos de la provincia.

Durante el acto se proyectó el vídeo promocional oficial del Centenario, realizado por "La Pita y el Pitaco", una pieza audiovisual "cargada de simbolismo y emoción que sirvió como punto de partida para una presentación marcada por la devoción y el sentimiento del pueblo veratense hacia su Patrona".

En su intervención, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, destacó que "la Virgen de las Angustias pertenece también a la memoria íntima de nuestro pueblo: a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras calles y a tantos momentos de la vida de los veratenses en los que su presencia ha sido consuelo, esperanza y protección".

El regidor veratense subrayó además que este Centenario "trasciende lo estrictamente religioso" y forma parte "de la identidad, la cultura, el patrimonio y la memoria viva de Vera", poniendo en valor el esfuerzo realizado por la Hermandad y todas las personas implicadas en la organización de esta programación histórica. Asimismo, invitó a toda la provincia a participar en esta conmemoración, señalando que "Vera quiere compartir este Año del Centenario con todos aquellos que sienten cerca a la Santísima Virgen de las Angustias y con quienes deseen acompañarnos en un momento tan señalado para nuestro municipio".

ESCUDO DE ORO DE LA PROVINCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado al Ayuntamiento de Vera y a la Hermandad por la completa programación de actos por esta efeméride y ha desvelado la "gran sorpresa de la noche" al anunciar que la Virgen de Las Angustias recibirá el Escudo de Oro de la Provincia de Almería en homenaje a "todos los veratenses que han mantenido viva la llama de la fe y su identidad en el municipio".

Además, García Alcaina ha señalado que "la Virgen de las Angustias constituye el latido vivo de Vera y los veratenses como el máximo símbolo de la ciudad como patrona y alcaldesa honoraria y perpetua. Es el nexo que mantiene unidas la historia y fe de Vera a lo largo de los siglos. Por eso este centenario es tan importante, porque no se presenta como un fin o un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir caminando juntos".

Asimismo, el Hermano Mayor de la Hermandad, Antonio Martínez Castillo, destacó que la programación ha sido elaborada "con corazón y con devoción", poniendo especial énfasis en el acto central del próximo 10 de octubre de 2026, cuando tendrá lugar la Solemne Misa Estacional y la imposición de la nueva corona a la Santísima Virgen de las Angustias en la Plaza Mayor. Del mismo modo, animó a todos los fieles y devotos a participar en esta "efeméride histórica", expresando su deseo de que "todos los que se acerquen a la Virgen de las Angustias se sientan acogidos por sus manos abiertas, consolados por su mirada y protegidos bajo su manto".

La programación del Centenario se desarrollará entre 2026 y 2027 con un amplio calendario de actos religiosos, culturales, sociales y patrimoniales. Entre los principales hitos destacan la apertura oficial del Año del Centenario el 10 de junio; la exposición conmemorativa prevista en el Convento de la Victoria durante los meses de julio y agosto; la celebración del centenario de la Coronación Canónica el 11 de julio; así como el programa extraordinario de octubre, que incluirá el traslado de la Virgen a la parroquia, cultos especiales, la imposición de la nueva corona y una procesión extraordinaria de alabanzas.

El programa contempla además conciertos, visitas de la Virgen a barrios y a la residencia de mayores, una peregrinación a Roma y diferentes iniciativas pastorales y sociales. Entre ellas destaca una obra social destinada a favorecer el acceso de niños con necesidades especiales a la catequesis preparatoria para recibir la Primera Comunión mediante la figura del "catequista sombra".

Con esta conmemoración, la Hermandad de la Virgen de las Angustias y el Ayuntamiento de Vera "reafirman su compromiso con la preservación y difusión de una de las principales señas de identidad espiritual, histórica y cultural del municipio".