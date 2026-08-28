El Centro de Día de Taberno (Almería) se modernizará y ampliará con una inversión de 175.000 euros

Archivo - El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, durante una visita en Taberno (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha adjudicado en junta de gobierno las obras de remodelación y ampliación del Centro de Día 'El Cerrico' de Taberno por un importe cercano a los 175.000 euros.

Esta intervención permitirá modernizar uno de los espacios sociales "más importantes del municipio" y adaptarlo a las necesidades actuales de las personas que lo utilizan diariamente, según ha indicado la institución en una nota.

El proyecto contempla la mejora integral del edificio existente y su ampliación mediante la construcción de dos nuevas salas. Una vez ejecutadas las obras, el centro tendrá una superficie de 293 metros cuadrados, "ofreciendo espacios más amplios, cómodos, accesibles y eficientes".

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que "con esta adjudicación damos un paso decisivo para transformar el Centro de Día de Taberno en un espacio más moderno, funcional y confortable. Se trata de una infraestructura muy importante para el municipio porque forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos".

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que "las inversiones en los municipios adquieren todo su sentido cuando repercuten directamente en el bienestar de las personas. La colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento permitirá renovar por completo este centro y dotarlo de nuevas dependencias, demostrando que vivir en un pueblo pequeño no debe suponer renunciar a servicios e instalaciones de calidad".

Las obras incluyen la sustitución de las ventanas y de la puerta principal por nuevas carpinterías de aluminio, lo que contribuirá a mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del inmueble. También se renovarán el falso techo y otro mobiliario, al igual que la pintura y el sistema de iluminación, que incorporará nuevas pantallas de tecnología LED.

Asimismo, se llevará a cabo una reforma completa de los aseos, con la sustitución de azulejos y sanitarios y la redistribución de uno de ellos. La intervención permitirá mejorar la funcionalidad de estas dependencias y ofrecer unas instalaciones más adecuadas para sus usuarios.

Uno de los principales aspectos del proyecto será la ampliación del centro con dos nuevas salas conectadas con el salón actual. El exterior mantendrá la estética del edificio existente, con ventanas de dimensiones similares, zócalo de piedra y acabado en color blanco, garantizando así su integración en el entorno.