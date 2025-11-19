El Certamen Internacional 'Almería en Corto' clausura su última sesión con siete cortometrajes y la elección del público

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo ha acogido este miércoles la última sesión del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto'. Un total de siete trabajos han sido proyectados en este último día del certamen, tras el cual el público ha elegido a sus favoritos.

El primero de los trabajos proyectados, de tres minutos de duración, ha sido el corto francés 'Ya Hanouni' de los directores Lyna Tadount y Sofía Chouaib. Este trabajo versa en una pareja que, mientras intentan dormir a su bebé, surge una competencia entre ellos para ver quién conseguirá que diga su primera palabra. En concreto, este trabajo ha recibido el Premio Especial a los Valores y Derechos Humanos por parte de Amnistía Internacional.

'Pipiolos', escrito y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, ha sido el segundo trabajo en visualizarse. Se trata de un corto producido en España este mismo año que cuenta con los actores Diego García, Nur Levy, Marta Etura, Iker Ruiz y Olivia Manzano, entre otros. Cuenta la historia de dos madres y dos hijos que en unas vacaciones de verano esperan que sus hijos logren entender su relación y amor, y que puedan aceptarse como hermanos.

La tercera proyección en la pantalla del Teatro Apolo ha sido 'Le Jeune Sofiane', de Fabien Ara, otro cortometraje francés, de 28 minutos de duración. Este trabajo se traslada al 1 de julio de 2005, cuando Zolera recibe una llamada en mitad de la noche informándole de que su hijo Sofiane ha sufrido un accidente en moto y no había sobrevivido. El tipo de sangre de Sofiane, 'A', indicaba que había estado borracho, y el joven delincuente fue considerado culpable del accidente.

'La Fuerza' es el corto de Tristán Ulloa, Omar Banana, Nourdin Batan, Antonio Mayo y Nur Levy. Está dirigido por las hermanas Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona. Cuenta la historia de Arturo, quien acaba de visionar con su clase 'La Guerra de las Galaxias', y habla con ellos de la diferencia entre el bien y el mal. Lo que empieza siendo un debate sobre una película, acabará por mostrar la personalidad de los chicos, y su propia historia. El corto dura doce minutos y ha sido premiado en distintos festivales como el de Málaga, el de Talavera de la Reina o el Festival Iberoamericano de Huelva.

El quinto cortometraje proyectado ha sido 'Geranio', de Daniel Parra. Con 16 minutos de duración y protagonizado por el propio Parra junto a Joan Ra Parelló y Ana Luna Moya, el corto recrea un momento capturado por Google Maps en la Calle Granada el 2 de febrero de 2022. La obra ha sido premiada en el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine de Sax y el Granada Film Fest, donde el equipo, encabezado por Parra, agradeció al festival y a todos los que hicieron posible el proyecto.

'Davi' es el nombre del sexto cortometraje proyectado. Un trabajo de animación de seis minutos de duración que narra el destino de dos hermanos, el cual se truncará cuando la guerra llame a su puerta. Cuenta con la dirección de Julia González, música de María Rocío Cimmino y montaje de Izán Jiménez.

El último cortometraje proyectado ha sido 'Cólera', de José Luis Lázaro. Con nueve minutos de duración, la ficción narra cómo Guillem y Nico, tras un día en la playa, quedan fuera del coche sin llaves, móvil ni ropa, y un encuentro con un desconocido toma un giro inesperado. El cortometraje está protagonizado por Manuel Canchal, Jorge Motos y Naco Fresneda.