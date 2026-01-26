El V Certamen 'Latir cofrade' reunirá en Huércal de Almería a siete bandas de Semana Santa el 7 de febrero

Presentación de la quinta edición de 'Latir cofrade'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huércal de Almería acogerá el 7 de febrero el V Certamen 'Latir cofrade', un evento que reúne a siete bandas y agrupaciones musicales de la Semana Santa que este año, además, contará con La Legión como invitado de honor en un evento cuyos fondos se destinarán a la asociación Amigos Contra el Cáncer y a Aspapros.

La cita, "ineludible en el calendario cultural y cofrade de la provincia", tendrá lugar en el Pabellón Paco Navarro a partir de las 16,00 horas con un cartel "de primer nivel" con seis formaciones procedentes de la provincia de Almería, de Granada y de Linares (Jaén).

La Banda de Guerra de la Brigada de Infantería Ligera 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión también actuará como muestra de la "tradición", la "marcialidad" y la "excelencia musical" que la caracteriza, todo ello para ofrecer a los asistentes una oportunidad "única" de disfrutar de sus marchas en un entorno civil, según ha indicado la Diputación en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha apuntado que "encuentros como este son especialmente importantes para la Diputación de Almería, porque aúnan historia, cultura, tradición, devoción y arraigo, no solo de nuestra provincia, sino también de provincias vecinas".

La teniente de alcalde de Huércal de Almería, Almudena Serrano, ha afirmado por su parte que "la Semana Santa de Almería comienza un año más en Huércal con una nueva edición de 'Latir cofrade'", por lo que han agradecido la colaboración de la Diputación y la labor a la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, "que es un referente no solo en Huércal de Almería sino en toda Andalucía".

El secretario de la Agrupación Musical de Huércal de Almería, Gabriel Martínez Salas, ha especificado que entre los participantes están, además de la formación huercalense, la B.C.T. Nuestra Señora del Carmen (Almería), la B.C.T. Santa Cruz (Almería), la A.M. Nuestra Señora de las Mercedes (Oria), la B.C.T. Nuestro Padre Jesús Despojado (Granada), y la A.M. Nuestro Padre Jesús de la Pasión (Linares).

La entrada tiene un precio anticipado de cinco euros y de siete euros en taquilla. Los tickets se pueden adquirir en la cafetería 'La Chumbera' y en la joyería Reinoso, en la capital, y el la tienda de Ana Loli, en Huércal de Almería. También existe la posibilidad de venta digital a través de Bizum en el teléfono 678113091 con 'entradas + nombre' en el concepto.