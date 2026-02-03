El V Circuito Provincial de Triatlón de la Diputación de Almería recorrerá ocho municipios con nueve pruebas

La diputada de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, Francisco Fuentes, durante la presentación del V Circuito Provincial de Triatlón 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación de Almería ha presentado la quinta edición de su Circuito Provincial de Triatlón, una cita ya consolidada que este año llevará el deporte multidisciplinar a ocho municipios de la provincia a través de nueve pruebas, con la entrada de Carboneras como nueva sede.

El circuito de menores, por su parte, mantiene sus siete citas de las cuales cuatro se sitúan en el primer nivel andaluz al formar parte de los circuitos oficiales de la comunidad en todas sus especialidades: duatlón, acuatlón, triatlón cross y carretera.

La iniciativa se ha diseñado en colaboración con la Federación Andaluza de Triatlón (Fatri) y diversos ayuntamientos. Este año, además, mantiene su doble enfoque: una competición de alto nivel para adultos y una firme apuesta por la cantera con un circuito específico para menores, ha trasladado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, la diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que Almería es un "escenario idílico" para la práctica deportiva al aire libre.

"Ponemos en valor nuestra provincia; es una tierra única para correr, nadar y montar en bicicleta. Queremos que todos los almerienses se acerquen y disfruten de estas pruebas organizadas para que los deportistas vivan lo mejor de nuestra tierra", ha señalado.

Por su parte, el delegado provincial de la Fatri, Francisco Fuentes, ha subrayado el crecimiento y la proyección del circuito. "Este año no solo repetimos el éxito de ediciones anteriores, sino que atraemos a triatletas de provincias vecinas como Murcia o Granada. Es un circuito que se afianza y que este domingo ya arranca con fuerza en El Ejido", ha manifestado.

CALENDARIO OFICIAL V CIRCUITO PROVINCIAL 2026

El calendario oficial del V Circuito Provincial de Triatlón 2026 se estructura en dos bloques diferenciados, el circuito de adultos y el circuito de menores. En ambos casos, la clasificación final se establece a partir de los cuatro mejores resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

En el circuito de adultos, la competición se abre el 8 de febrero con el V Duatlón Contrarreloj por Equipos de El Ejido, prueba que además tiene carácter de Campeonato de Andalucía. A continuación, el 1 de marzo se disputa el XII Duatlón Ciudad de Almería M1 Europack, mientras que el 28 de marzo será el turno del VI Duatlón de Cuevas del Almanzora.

La programación continúa el 26 de abril con el XIX Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz. El 20 de junio se celebrará el II Acuatlón Lunar Cable Park en Cuevas del Almanzora. Ya en verano, el circuito llegará el 4 de julio con el VIII Triatlón CRE Palomares en Villaricos y Cuevas del Almanzora, también incluido como Campeonato de Andalucía, y el 23 de agosto con el X Triatlón Cros Ciudad de Roquetas.

En la recta final de la temporada, el calendario incorpora dos citas consecutivas. El 19 de septiembre se celebrará el Triatlón de Carboneras, con modalidad sprint u olímpica, y el 4 de octubre se cerrará el circuito de adultos con el VI Triatlón Ciudad de Vera, igualmente en formato sprint u olímpico.

Por su parte, el circuito de menores mantiene siete pruebas repartidas a lo largo del año, con el mismo sistema de puntuación de los cuatro mejores resultados. La primera cita tendrá lugar el 22 de febrero con el VII Duatlón de Menores Ciudad de Tíjola. Más adelante, el 28 de marzo se disputará el II Duatlón de Menores de Cuevas del Almanzora.

El calendario continúa el 20 de junio con el II Acuatlón de Menores Lunar Cable Park en Cuevas del Almanzora y el 11 de julio con el III Triatlón de Menores Ciudad de Vícar. Durante el mes de agosto, el 22 se celebrará el V Triatlón Cros de Menores Ciudad de Roquetas, con la categoría juvenil programada para el día 23.

El circuito de menores afronta su tramo final con el XI Triatlón de Menores Ciudad de Tíjola, previsto para el 20 de septiembre, y concluye el 18 de octubre con el VII Duatlón Cros de Menores de Garrucha.