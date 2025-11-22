'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, gana el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Almería

ALMERÍA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, se ha proclamado este sábado como la ganadora a la mejor película del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La cinta aborda la vida en el asentamiento irregular de la Cañada Real de Madrid, el más grande de Europa, a través de los ojos de un adolescente que, desde su perspectiva, mezcla una sombría realidad y una bella ficción como muestra de un debate entre el arraigo, los deseos y las aspiraciones.

El productor David Casas ha recogido la estatuilla y ha destacado la figura de Galoe, quien "para enfrentarse a esta peli se ha tirado seis años en Cañada Real". Así, ha agradecido el empuje del festival a la producción recién estrenada en salas sin dejar de recordar a las familias, tanto las propias como las del asentamiento, que "hoy siguen sin luz".

El jurado ha otorgado su premio especial a la mejor ópera prima a Lucía Aleñar Iglesias por 'Forastera'. Con un recuerdo a los equipos técnicos y artísticos, ha agradecido la oportunidad que da el festival a los cineastas que debutan con un largo.

De otro lado, el galardón al mejor guion se ha entregado a 'Enemigos', escrita y dirigida por David Valero, quien ha recogido el trofeo que ha compartido con el coguionista, Alfonso Amador, de manos de dos de sus protagonistas. "El respeto no se gana con violencia ni con odio, se gana con cariño y con amor", ha manifestado el director.

El actor Manuel Morón se ha llevado la estatuilla 'Eduardo Fajardo' a la mejor interpretación masculina por 'La tierra de Amira'. Emocionado, el intérprete ha dado las gracias al director de esta cinta "por su escucha, su sencillez" y "por algo que estamos perdiendo en nuestro oficio, que es el sentido común". Asimismo, ha tenido un agradecimiento especial a la actriz Mina El Hammani: "la mitad de este reconocimiento es tuyo", le ha dicho.

El Premio Torrecárdenas a la mejor actriz ha sido para Miriam Garlo, por la interpretación de una madre primeriza con discapacidad auditiva en 'Sorda'; la única película que ha hecho doblete al recibir también el Premio Cosentino a la mejor dirección, que ha sido para Eva Libertad.

La cineasta, hermana de la protagonista --quien ha compartido el premio con todas las mujeres sordas--, ha confesado su ilusión por ambos galardones. "El cine es un acto colectivo muy bestia y para que yo esté hoy aquí tuvimos un equipo de rodaje precioso catalán-murciano que se entregó y se dejó la piel" para hacer un set de rodaje "accesible", ha rememorado en reconocimiento a todos los involucrados en el film.

EL CINE "ESTÁ VIVO EN ESPAÑA"

Cayetana Guillén Cuervo ha conducido una concurrida gala en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde se ha bajado el telón de la vigésimo cuarta edición del festival en el que se ha homenajeado con el 'Almería, tierra de cine' a los intérpretes John Rhys-Davies, Adriana Ugarte y Eduard Fernández.

El incombustible intérprete galés, conocido por su personaje de Gimli en 'El señor de los anillos', ha recibido el máximo premio del festival por su papel de 'Sallah' en 'Indiana Jones y la última cruzada', que se rodó parcialmente en la provincia almeriense, desde una profunda emoción contenida.

"Me enamoré de España porque llegué primero a Almería, sois geniales", ha dicho para agradecer el premio que ha compartido con el resto de galardonados, nominados, aspirantes y con quienes aman "el misterio de lo que es el cine", que está "completamente vivo en España y en Almería". "Hasta siempre, Almería", ha finalizado antes de recibir una cerrada ovación.

'LA PROMESA', PREMIO DE HONOR DE SERIES

En esta edición, el Premio Honor de Series ha sido para la producción 'La Promesa', el fenómeno que RTVE, Bambú Producciones y Studio Producciones ganador de un Emmy Internacional a Mejor Telenovela del que se han emitido ya más de 700 capítulos.

El equipo ha dado las gracias en nombre de Josep Cister, productor ejecutivo y creador de La Promesa, que se encuentra en Nueva York con motivo de la nominación de 'Valle Salvaje' a un premio Emmy, así como a todo el equipo artístico de la producción, con buena parte del elenco en el escenario. "Somos una gran familia de más de 140 personas", han dicho sin olvidar al resto de sus familias, que "cubren nuestras ausencias y entienden nuestros horarios".

La gala de clausura también ha permitido entregar los premios del Certamen Nacional de Series, con 26 competidoras. La mejor serie de emisión diaria ha sido 'Sueños de libertad. Temporada 3' (Atresplayer / Antena 3), mientras que el premio a la serie más popular ha recaído en 'Invisible' (Disney+).

En el apartado de comedia, la mejor serie ha sido en esta edición 'La suerte. Una serie de casualidades' (Disney+). Por su parte, 'Mariliendre' (Atresplayer) se ha llevado los premios a mejor actuación femenina, para Blanca Martínez, y a mejor showrunner, para Javier Ferreiro. La interpretación de Ernesto Alteiro en 'Su majestad' (Prime Video) se ha premiado también en esta categoría.

Como mejor serie dramática, la estatuilla ha sido 'La Ruta. Volumen 2. Ibiza' (Atresplayer). Así, Miren Ibarguren ha recibido el galardón por la mejor actuación femenina en esta categoría por 'Los sin nombre' (Movistar Plus+). Pau Freixas y Pol Cortecans han sido reconocidos como mejores creadores por 'Los sin nombre' (Movistar Plus+).

Por su papel en Yakarta (Movistar Plus+), la mejor interpretación masculina en serie dramática ha sido para Javier Cámara, quien junto a su compañera y coprotagonista de la producción, Carla Quílez, ha dedicado el galardón a "todos los actores secundarios" de la serie y aquellos "que están deseando trabajar y no pueden".

En el apartado de miniseries, el jurado ha decidido entregar a 'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+), la producción sobre la Transición y el golpe de estado del 23F, tres de los cuatro premios, entre ellos el de mejor miniserie. La mejor interpretación femenina en esta categoría ha sido para Zaira Romero por 'El clan de Olimpia' (Disney+).