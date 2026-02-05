La Clásica de Almería se prepara para una nueva edición ciclista con la primera prueba el 15 de febrero

Presentación de La Clásica de Almería. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clásica de Almería ha dado a conocer este jueves los detalles de su XXXIX edición que arrancará el próximo 15 de febrero con la prueba masculina y el 22 de febrero con la feminina en una de las grandes citas del ciclismo profesional.

La carrera masculina contará con un recorrido de carácter continuista, diseñado para favorecer a los velocistas y corredores rápidos, con salida desde Puebla de Vícar y llegada en Roquetas de Mar tras cerca de 190 kilómetros.

El trazado discurrirá principalmente por el Poniente almeriense y se dividirá en una primera parte más exigente, con varias ascensiones puntuables, y un tramo final más llano que conducirá al tradicional circuito urbano roquetero.

El recorrido incluirá cuatro puertos de montaña puntuables, entre ellos el Alto de Celín y las novedades del Alto de Río Chico y el Alto de Berja, además de la Cuesta de Almerimar, así como cuatro sprints intermedios distribuidos a lo largo del trazado. Como en ediciones anteriores, la carrera contará con tres pasos por meta en Roquetas de Mar.

Asimismo, la Clásica volverá a tener una amplia proyección internacional gracias a su retransmisión en directo a través de Eurosport. La cita reunirá a 20 equipos y un pelotón de 140 corredores, con presencia de formaciones WorldTour, ProTeam y Continental, así como de todos los equipos profesionales españoles, una de las señas de identidad de la prueba.

Por su parte, la Clásica de Almería femenina se disputará el 22 de febrero, también integrada en el calendario UCI ProSeries. La carrera recorrerá distintos puntos de la provincia y reunirá a destacadas corredoras y equipos internacionales.

Alrededor de las 12,30 horas se dará la salida lanzada desde la cooperativa CASI en Almería para discurrir por la zona del Bajo Andarax y las estribaciones de Sierra Alhamilla en un trazado rápido, pero no exento de puntos de dureza, que terminará en este singular municipio de la provincia.

"PROYECCIÓN INTERNACIONAL"

Durante la presentación en una de las sede de la Junta, las distintas autoridades han coincidido en destacar la "proyección internacional" de la Clásica de Almería y su impacto deportivo, económico y turístico para la provincia.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que "la Clásica de Almería es una cita deportiva de primer nivel que proyecta la imagen de la provincia y de Andalucía en el ámbito internacional, generando un importante impacto económico, turístico y mediático en el territorio".

Asimismo, ha destacado que "ha recordado que esta prueba refuerza el compromiso con un deporte más visible e igualitario, consolidando el ciclismo femenino profesional dentro de una competición plenamente integrada y de máxima categoría".

Martín ha valorado que la prueba "recorra distintos municipios de la provincia y combine deporte, paisaje y organización", subrayando que "este tipo de eventos refuerzan la colaboración institucional y el trabajo conjunto para que Almería continúe siendo escenario de grandes citas deportivas de proyección internacional".

Por su parte el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado el vínculo histórico y emocional de la provincia de Almería con el ciclismo; una unión que, según ha señalado, "que adquiere su máxima dimensión con esta prueba que potencia el binomio turismo y deporte como motor de desarrollo".

"Desde la Diputación estamos convencidos de que apostar por este tipo de eventos es apostar por el empleo, la actividad económica, promoción turística y futuro", y ha recordado que este año la provincia volverá a acoger una etapa de La Vuelta Ciclista a España.

Del mismo modo, García Alcaina ha subrayado la plena colaboración institucional que hace posible esta carrera, su impulso a la prueba femenina y ha agradecido el empuje y constancia de José Muñoz y todo su equipo que "han conseguido elevar el nombre del destino 'Costa de Almería' como uno de los templos más respetados y admirados para el ciclismo a nivel mundial".

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la llegada de la prueba al municipio. "Para nosotros es un orgullo acoger la línea de meta de una carrera de este nivel. Desde el Ayuntamiento estamos realizando distintas acciones para promocionar nuestro pueblo y entendemos que la Clásica es un elemento de primer orden".

José Muñoz, director de la Clásica de Almería, ha dado las gracias a las instituciones por implicarse un año más en esta carrera que se ha convertido en todo un emblema deportivo de la provincia de Almería. "Esta prueba hace más grande nuestra provincia", ha dicho. Entre los ayuntamientos participantes en la Clásica están Roquetas de Mar y Vícar.

RECONOCIMIENTO A JOSÉ PICÓN

La XXXIX edición de la Clásica de Almería incluirá también un reconocimiento póstumo a José Antonio Picón García, empresario y referente social de Almería, fundador del equipo ciclista Plastimer y estrechamente vinculado a la promoción del deporte en la provincia.

Picón, nacido en Alhama de Almería en 1939, desarrolló una amplia trayectoria profesional y social, liderando diversas iniciativas empresariales que generaron empleo y dinamización económica, y ocupando cargos como presidente de la Cámara de Comercio de Almería y alcalde de su localidad natal.

Su contribución al tejido social y deportivo ha sido valorada de forma destacada en múltiples ámbitos, y este homenaje en la Clásica de Almería pone de relieve su vínculo con la ciudad y el ciclismo almeriense.

Al acto han asistido también el subdirector general de la CASI, Antonio de la Rubia, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, el delegado de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz.