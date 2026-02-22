La Clásica femenina de Tabernas difunde el valor de Costa de Almería para practicar el ciclismo

La Clásica femenina celebrada en Tabernas, en Almería. - DIPUTACION DE ALMERIA

TABERNAS (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La italiana Federica Venturelli (UAE Team-ADQ) se ha hecho con la victoria en la 4ª Clásica de Almería femenina, de categoría ProSeries, al ser la más rápida en un reducidísimo sprint en las calles de Tabernas. Venturelli se ha impuesto sobre Arlenis Sierra (Movistar) y Jasmin Liechti (Nexetis). La salida de la prueba tuvo lugar desde CASI, en Almería capital, y tuvo un recorrido de 119 kilómetros.

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado en una nota de prensa la rápida consolidación de la competición femenina que se ha traducido en un salto de nivel de la carrera, que ya es categoría ProSeries, y ha felicitado a la organización por su apuesta en favor de la incursión y la igualdad. En este sentido, la diputada ha afirmado que "una vez más, el destino 'Costa de Almería' ha brillado con fuerza como uno de los mejores enclaves del mundo para el ciclismo. La prueba ha sido un éxito y el nombre de Almería vuelve a estar ligado a una competición internacional de máximo nivel".

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha apuntado que "la Clásica femenina reúne todos los ingredientes para potenciar el binomio turismo y deporte que tanta fuerza tiene en la provincia de Almería. Los aficionados al ciclismo han disfrutado del mejor ciclismo femnino del mundo en unos paisajes y carreteras perfectos para disfrutar de este deporte en cualquier época del año".

Por su parte, Juan José Segura, concejal de Zonas Verdes, Agua y Agricultura, ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Almería, como siempre, apoyamos el fomento de la práctica de la actividad física y los eventos deportivos que se celebran en nuestra ciudad. En este caso, con la salida de la Clásica Femenina desde las instalaciones de CASI, una empresa agrícola referente en toda Europa y comprometida con nuestra tierra. El ambiente ha sido espectacular, al igual que la prueba ciclista, muy bien organizada".

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la Clásica de Almería Femenina, que ha culminado en el municipio con gran éxito. "Estamos muy contentos de cómo se ha vivido la llegada de la prueba. Ha sido un día excepcional para Tabernas, donde vecinos, visitantes y aficionados al ciclismo han disfrutado de un espectáculo deportivo de primer nivel en un entorno único", ha señalado

Díaz ha destacado la repercusión positiva que el evento ha tenido en la localidad. "El impacto ha sido notable, tanto a nivel económico como social. La presencia de equipos, medios de comunicación y aficionados ha dinamizado comercios, restaurantes y servicios, y además nuestros ciudadanos han tenido la oportunidad de vivir la emoción de la competición en directo".