El Colegio de Economistas de Almería celebra sus 25 años con la entrega del Premio Economía 2025 a Crash Music

Acto de entrega del Premio Economía 2025 a Crash Music por parte del Colegio de Economistas, que celebra sus 25 años de vida - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha entregado el Premio Economía 2025 a la empresa Crash Music, en un acto celebrado en el Restaurante La Jábega que ha tenido un carácter histórico al coincidir con la conmemoración del 25 aniversario de la institución. Este galardón distingue anualmente a entidades cuyo impacto económico y social es fundamental para el crecimiento de la provincia, reconociendo este año la capacidad de la cita firma "para convertir la música en un pilar del turismo y el desarrollo".

La jornada comenzaba con la celebración de la Junta General Ordinaria, donde se presentaban y aprobaban la memoria de actividades y las cuentas anuales del ejercicio 2025. Tras la asamblea, el órgano colegial vivía momentos emocionantes con la jura de nuevos miembros y la entrega de insignias de plata y oro a los profesionales con 25 y 50 años de trayectoria, reafirmando el compromiso de la institución con el relevo generacional y la excelencia, informa la Diputación en un comunicado.

La decana del Colegio, Ana Moreno, destacaba la "solidez" de la entidad tras un cuarto de siglo de vida: "Celebrar 25 años nos permite mirar atrás con orgullo y hacia adelante con la responsabilidad de seguir siendo un referente. En este tiempo, el colegio ha sido mucho más que una corporación profesional: ha sido un punto de encuentro, una voz experta en el debate económico y un referente para los profesionales que contribuimos al desarrollo de nuestra provincia".

Asimismo, Moreno ha subrayaba la relevancia de la profesión en el contexto actual: "Ser economista hoy significa interpretar la realidad, anticipar escenarios y acompañar a empresas y ciudadanos para que las decisiones se tomen con rigor y sentido estratégico. Nuestra profesión es más necesaria que nunca en estos tiempos complejos de transformación digital y sostenibilidad".

CULTURA COMO INDUSTRIA ESTRATÉGICA

El momento central de la noche era la entrega del galardón a Diego Ferrón, CEO de Crash Music, junto a sus socios Antonio Alcaraz y Alejandro Molina, por parte de José Ángel Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía.

En cuanto al premiado, la decana afirmaba que "el Premio Economía 2025 reconoce a Crash Music como un ejemplo de cómo la cultura y los eventos pueden convertirse en un auténtico motor económico para la provincia. Han sabido convertir la creatividad en una auténtica industria, demostrando que la cultura también es economía y que el éxito empresarial alcanza su máxima expresión cuando se pone al servicio del desarrollo colectivo".

El CEO de Crash Music, Diego Ferrón, aseguraba tras recibir el premio que el galardón es un "respaldo fundamental que nos confirma que vamos por el camino correcto. Cada reconocimiento tiene un significado especial según quién lo otorgue, y el prestigio profesional que conlleva el sello del Colegio de Economistas de Almería, le da un peso único".

RESPALDO INSTITUCIONAL

La delegada del Gobierno, Aranzazu Martín, explicaba que "los economistas son quienes ayudan a interpretar los cambios, a anticipar escenarios, a mejorar la competitividad de nuestras empresas, a impulsar el emprendimiento y a gestionar con rigor los recursos públicos y privados".

"Vuestra labor, muchas veces discreta y alejada de los focos, resulta decisiva para que las decisiones que afectan al crecimiento económico y al bienestar de las personas se tomen con conocimiento, responsabilidad y visión de futuro. Y precisamente por esa trayectoria de servicio, me gustaría recordar que este mismo año el Colegio Profesional de Economistas de Almería recibió uno de los mayores reconocimientos que puede otorgar nuestra provincia: la Bandera de Andalucía de Almería", abundaba al respecto.

Por su parte, la primera teniente de Alcaldía y concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul en el Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, felicitaba a los economistas "su indudable contribución al desarrollo profesional y social de la ciudad". "Durante estos 25 años, habéis demostrado ser un pilar fundamental en la economía de Almería, defendiendo los intereses de la profesión y promoviendo la excelencia en el ejercicio de su trabajo. Vuestra labor ha sido crucial para impulsar la formación continua, fomentar la ética y la transparencia, y defender la responsabilidad como pilares esenciales en el ejercicio profesional".

Asimismo, el vicepresidente de Diputación, Álvaro Izquierdo, felicitaba al Colegio de Economistas por este 25 aniversario y reconocía su trabajo. "Habéis conseguido poner en valor la importante función que cumplís en la sociedad ayudando a empresas y administraciones a ser más eficaces cada día. Y a contribuir con ese esfuerzo al desarrollo de la sociedad almeriense".

Del mismo modo, el secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, afirmaba que "la cultura no es un gasto, sino una inversión que genera desarrollo económico y oportunidades para nuestras ciudades y municipios". En este sentido, recordaba que desde 2018 el número de empresas culturales en Andalucía ha crecido un 50%, un dato que, a su juicio, refleja el potencial del sector.

La clausura de la gala estuvo a cargo del presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, quien destacaba que "estos actos nos obligan a mirar al pasado y es preciso agradecer a todos los colegiados que han hecho posible que este Colegio cumpla 25 años. Estamos aquí porque mucha gente ha colaborado en este proyecto y también es necesario mirar atrás para reconocer el camino recorrido".

PATROCINADORES Y COLABORADORES

El éxito de esta edición y la celebración del 25 aniversario han contado con el apoyo de Cegid Microdata, Granda, Aseproem, Alborán Formación, Biorizon, Bio Sabor, Cajamar, Exabe, Grupo de Auditores Públicos, Laboralytec, Onda Cero, Onlinemente y Rico Asesores.

La velada, conducida por el secretario del Colegio, Carlos J. Cano, contaba con la actuación musical del artista Arco y con un cóctel posterior para el disfrute de todos los asistentes.