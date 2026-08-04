Las colonias inclusivas de Armuña (Almería) ofrecen atención y respiro familiar a 43 personas con discapacidad

Participantes y responsables de las II Colonias Inclusivas de Armuña de Almanzora (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las II Colonias de Verano Inclusivas impulsadas por la Fundación Los Carriles y la Asociación Mundo de Todos benefician este verano a 43 personas con discapacidad en Armuña de Almanzora (Almería), donde el proyecto afronta su segunda edición con tres turnos y el respaldo de la Diputación Provincial a través del Consejo Provincial de la Familia.

Según ha informado la institución supramunicipal en una nota, las colonias constituyen uno de los proyectos inclusivos que ambas entidades desarrollan en la comarca del Almanzora y se han consolidado como una "iniciativa de innovación social".

La diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, se ha mostrado orgullosa de que la Diputación colabore de forma continuada con la Fundación Los Carriles y la Asociación Mundo de Todos. "Apoyar vuestro trabajo es respaldar de forma directa el bienestar y la inclusión real en nuestros pueblos", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que "gracias a entidades como la vuestra y a personas como vosotros podemos presumir de que la provincia de Almería cada vez es una tierra más justa, comprometida, solidaria e inclusiva".

"Llegáis a donde la administración no puede y sois uno de nuestros más grandes aliados en ese gran objetivo por el que trabajamos por igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan", ha añadido.

CONCILIACIÓN Y RESPIRO FAMILIAR

La iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades de conciliación laboral y familiar y de apoyo a los cuidadores de personas con discapacidad durante el periodo estival.

Para ello, ofrece un servicio de respiro que busca reducir el estrés familiar, prevenir el aislamiento social y crear un espacio de encuentro entre las personas participantes y la ciudadanía.

El proyecto también incluye actuaciones de sensibilización para visibilizar las capacidades, potencialidades y derechos de las personas con discapacidad, así como para contribuir a "eliminar los estereotipos, los prejuicios y las barreras que todavía dificultan su inclusión".

Las colonias se plantean como "una medida de conciliación corresponsable y de respiro familiar mediante un servicio de atención profesional, intensiva y de calidad durante el periodo vacacional". De este modo, las familias pueden compatibilizar sus responsabilidades de cuidado con sus necesidades personales, familiares y laborales.

La sede principal se encuentra en Armuña de Almanzora, donde se celebran las actividades de convivencia y atención personalizada. El alojamiento tiene lugar en la Casa Carriles y el servicio incluye la manutención y gran parte de la programación diaria.

En las colonias participan personas con discapacidad procedentes de distintos municipios de la comarca del Mármol y del Alto Almanzora. El programa se ha dividido en tres turnos "para garantizar una atención personalizada", una adecuada ratio entre profesionales y participantes y la calidad de los apoyos, además de evitar una concentración excesiva de usuarios y adaptar el servicio a los ritmos, preferencias y necesidades de cada persona.

El primer turno se desarrolla del 29 de julio al 5 de agosto en las modalidades de alojamiento durante 24 horas y atención diurna durante ocho horas. El segundo tendrá lugar del 10 al 14 de agosto en modalidad diurna, mientras que el tercero se celebrará del 19 al 26 de agosto con alojamiento durante 24 horas y atención diurna durante ocho horas.

Las actuaciones se articulan en torno a dos ejes. El primero se centra en la conciliación familiar y laboral y el apoyo a las familias mediante atención integral, apoyos especializados, atención personalizada y espacios seguros "para favorecer el bienestar de los participantes y el respiro familiar".

El segundo eje aborda la sensibilización social, la participación y la inclusión comunitaria mediante un programa destinado a "potenciar la convivencia y la participación activa en el entorno".

Entre las actividades previstas figura la presencia de los participantes en la Feria de Armuña de Almanzora y en otras iniciativas comunitarias "destinadas a favorecer la inclusión social y la sensibilización de la ciudadanía".