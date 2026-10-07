Una concentración internacional de esgrima reúne en El Toyo (Almería) a deportistas y técnicos de distintos países

Representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Federación Andaluza de Esgrima durante su visita a la concentración internacional celebrada en El Toyo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concentración de esgrima 'International Fencing Training Camp & Development Forum' ha reunido en El Toyo, en Almería, a deportistas, entrenadores y técnicos de distintos países dentro de un programa de preparación deportiva de alto nivel que cuenta con profesionales con una amplia trayectoria en la esgrima nacional e internacional.

La cita está concebida como un programa de perfeccionamiento técnico y táctico, con entrenamientos individuales y colectivos dirigidos por profesionales de reconocido prestigio internacional, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

Junto a la preparación deportiva, la iniciativa "favorece las relaciones entre deportistas de diferentes países, el intercambio de experiencias y el crecimiento de los practicantes de esta disciplina en Almería", objetivos recogidos expresamente en el proyecto de la concentración.

El delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha declarado que "ver reunidos en Almería a deportistas y técnicos de este nivel demuestra la capacidad de nuestra provincia para acoger concentraciones deportivas de carácter internacional y convertirse en un punto de encuentro para la esgrima".

Alonso ha incidido en la oportunidad que esta iniciativa representa para los deportistas almerienses. "Tener aquí a grandes deportistas y maestros permite a nuestros esgrimistas entrenar, aprender y compartir experiencias con referentes de esta disciplina, algo que contribuye a seguir mejorando su preparación y su nivel deportivo", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor la vinculación entre la actividad deportiva y la promoción de la provincia y ha subrayado que "este tipo de iniciativas permiten mostrar las posibilidades que ofrecen Almería y el entorno de Cabo de Gata-El Toyo para la preparación deportiva de alto nivel, al tiempo que proyectan nuestra provincia fuera de nuestras fronteras".

Por su parte, la diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha dado la bienvenida a los deportistas, técnicos y profesionales que participan en la concentración y que "vienen de diferentes lugares y que aquí en Almería están compartiendo pista, entrenamiento y convivencia". "Para quienes viven la esgrima, estos días son una oportunidad de aprender unos de otros", ha apuntado.

Cruz ha agradecido el trabajo de quienes han organizado la concentración y ha deseado a los participantes que disfruten de la semana. "Os deseo unos días muy provechosos en lo deportivo y, también, que os llevéis un buen recuerdo de nuestra tierra", ha expresado.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha deseado a los participantes una buena estancia en la ciudad. "Les deseamos una estancia muy agradable en Almería. Ojalá, además de entrenar, puedan disfrutar de El Toyo, de la playa, del parque natural y de nuestra gastronomía y cultura", ha indicado.

PROFESIONALES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

La concentración cuenta con profesionales con una amplia trayectoria en la esgrima nacional e internacional. Entre ellos se encuentra José Francisco Guerra Iglesias, director técnico de la Federación Andaluza de Esgrima, doble medallista mundial en florete y miembro del equipo nacional durante más de una década, además de haber participado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

También forma parte del equipo de trabajo Ángel Fernández Hernández, seleccionador del equipo nacional de esgrima de la Real Federación Española de Esgrima y olímpico en Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992. A ellos se suma el entrenador francés Daniel Levavasseur, con una extensa trayectoria al frente de equipos y deportistas internacionales.