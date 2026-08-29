Concluye con una "alta participación" el Espacio de Gastronomía Almeriense de la Feria

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Espacio de Gastronomía Almeriense en la Feria de Almería, que se ha ubicado con un gran escenario en la plaza de las Velas de la Rambla de la capital, ha finalizado este sábado y ha contado con una "alta participación" cada jornada.

Así, el público ha llenado cada jornada de este evento donde los chefs, empresarios y concursantes han dejado su sello a través de showcookings, degustaciones de producto o concursos como los que se han celebrado este sábado, el de Gastronomía Infantil y el de Gamba Roja.

El espacio ha contado con el impulso del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con 'Sabores Almería' y Diputación y la Asociación 'Almería Gastronómica'.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha visitado el Espacio de Gastronomía Almeriense de la Feria para saludar y animar a los menores que han participado en el Concurso de Gastronomía Infantil.

También ha felicitado al Ayuntamiento por la iniciativa y ha mostrado el compromiso de 'Sabores Almería' "con este tipo de eventos que difunden el talento y excelencia de nuestros chefs y productos, así como la alimentación saludable entre los más pequeños gracias a los productos de la provincia que, sin duda, son los más sabrosos y saludables del mercado".

Por su parte, la concejala de Comercio, Ana Trigueros, ha reconocido que "estamos en esta Plaza de las Velas, donde hemos podido disfrutar durante estos ocho días del IV Encuentro Gastronómico". Trigueros ha destacado que "este año hemos ampliado en un total de 20 el número de sillas y que todos los días ha registrado un lleno absoluto".

De igual modo, ha incidido en que "hoy hemos celebrado el concurso de minichefs, con 14 participantes, y también hemos celebrado el II Concurso de la gamba roja".

Por último, la responsable de la organización de esta actividad ha agradecido "a Diputación, por su inestimable colaboración a través de su marca Sabores Almería; y a Almería Gastronómica, por ser los grandes valedores de este encuentro".