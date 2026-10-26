Un congreso internacional sobre el papa Benedicto XVI reúne a más de 140 participantes hasta el 29 de octubre en Almería

Acto inaugural del Congreso Internacional sobre Joseph Ratzinger en el Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El congreso internacional sobre Joseph Ratzinger, bajo el título 'Un Papa para la historia de la Iglesia y el mundo', reúne desde este lunes hasta el jueves 29 de octubre en Almería a más de 140 participantes de diferentes lugares del mundo para reflexionar y debatir sobre el legado teológico, filosófico y humano del papa Benedicto XVI.

El encuentro incluye conferencias, encuentros culturales y celebraciones litúrgicas que se desarrollarán en la capital almeriense y en los municipios de El Ejido y Benahadux, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

La apertura del encuentro se ha celebrado en la antigua capilla del Hospital Provincial de Almería, actual salón de actos del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), y ha contado con la participación de especialistas, investigadores, clérigos y estudiantes que abordarán los principales ejes del magisterio de Joseph Ratzinger.

El congreso, organizado por la Asociación Privada de Fieles Providentia, tiene como objetivo convertir a la provincia de Almería en un espacio de encuentro y estudio sobre Benedicto XVI para honrar, analizar y profundizar en su legado, según ha señalado el comité organizador.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que el legado de Ratzinger, "centrado en defender la dignidad inalienable de la persona y el diálogo constante entre la fe y la razón", será objeto de estudio "desde el máximo rigor académico y religioso" durante las jornadas.

"Joseph Ratzinger consagró su vida a demostrar que la fe cristiana no teme a la inteligencia y que la razón y la fe no se excluyen, sino que están llamadas a encontrarse para responder a las grandes preguntas del ser humano", ha afirmado el presidente de la institución provincial.

Asimismo, García Alcaina ha considerado "un verdadero honor" acoger a los más de 140 participantes internacionales y ponentes, entre los que se encuentran "algunos de los estudiosos de mayor prestigio del mundo sobre Benedicto XVI", que han completado el aforo de las jornadas.

Por su parte, la concejal de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha destacado que "la figura de Benedicto XVI conserva hoy una extraordinaria vigencia", puesto que su magisterio invitó a reflexionar sobre "la verdad, la libertad, la razón, la fe y el sentido de la existencia".

"Lo hizo desde una defensa firme del diálogo entre la fe y la cultura, entre la tradición y la modernidad, entre la inteligencia y la esperanza", ha añadido la edil, quien ha considerado que, "en una sociedad como la actual, marcada por la rapidez, la incertidumbre y la transformación constante, resulta especialmente necesario recuperar el valor de la reflexión y de la trascendencia".

En este sentido, Martín ha señalado que "los desafíos espirituales, culturales y sociales de nuestro tiempo exigen nuevas respuestas, pero también una mirada más honda", y ha defendido la vigencia de las reflexiones de Benedicto XVI sobre la libertad, la razón, la relación entre la fe y la cultura y el sentido de la existencia individual y colectiva.

Durante la apertura, el obispo de Siria, monseñor Arbach, ha recordado que "el pontífice se caracterizaba por una inteligencia notable acompañada de una humildad profunda", y ha destacado su paciencia para escuchar a los demás y reflexionar antes de responder.

Arbach también ha hecho referencia al recuerdo de Benedicto XVI mientras caminaba y rezaba el rosario por los jardines del Vaticano, una imagen que ha vinculado con su recogimiento personal.

El arzobispo emérito de Santiago, monseñor Julián Barrio, ha resaltado la importancia de "avanzar con una dirección clara" para alcanzar la meta común a la que están convocados los participantes. Asimismo, ha considerado que el comienzo de las jornadas "por gracia de Dios" y "con buen ánimo" constituye la mejor manera de rendir homenaje a Benedicto XVI.

Por su parte, la presidenta de Providentia, Carmen Navarro, ha expresado su deseo de que Almería sea durante el congreso "casa de acogida, lugar de pensamiento y espacio de encuentro" y ha animado a los participantes a dialogar "con libertad y profundidad".

"Que la altura intelectual nunca nos haga perder la humildad. Y que el estudio de Joseph Ratzinger nos conduzca siempre hacia aquello a lo que él quiso conducir toda su vida y todo su ministerio: hacia Jesucristo", ha apostillado.