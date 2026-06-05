El Congreso Nacional de Artes Marciales reunirá el 13 de junio en Almería a más de un centenar de participantes

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y el organizador Mariano García, durante la presentación del Congreso Nacional de Artes Marciales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Nacional de Artes Marciales se celebrará por primera vez en Almería el próximo 13 de junio, con el Pabellón Moisés Ruiz como sede y más de cien participantes, entre maestros y alumnos procedentes de distintos puntos de España.

Según ha informado la Diputación en una nota, el encuentro contará con maestros llegados desde Madrid, Toledo, Málaga, Granada, Murcia, Tenerife y Gran Canaria, y reunirá modalidades como judo, sambo, taekwondo, taiho jutsu, kung fu, defensa personal, defensa personal policial y jiu-jitsu.

Para el desarrollo de la actividad se instalarán varios tatamis en el centro de la pista, donde se impartirán sesiones y exhibiciones de las distintas disciplinas marciales incluidas en el programa.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que la provincia acoja "un evento de primer nivel nacional" y ha valorado que el Congreso Nacional de Artes Marciales tenga este año su sede en el Pabellón Moisés Ruiz, una instalación que ha considerado preparada para albergar "grandes citas deportivas".

Cruz también ha agradecido al director nacional de Defensa Personal y Defensa Personal Femenina y organizador del encuentro, Mariano García, "que haya pensado en Almería" para traer un evento de "tantísima importancia", al tiempo que ha resaltado la oportunidad que supone para el deporte, la formación y "los valores asociados a estas prácticas".

Por su parte, García ha recordado que se trata de una actividad que se celebra cada año a nivel nacional y que en esta ocasión podrá desarrollarse en Almería "gracias a la colaboración de la Diputación".

El organizador ha detallado que acudirán "alrededor de cien o 120 participantes, entre maestros y alumnos de distintas disciplinas, como judo, sambo, defensa personal, jiu-jitsu brasileño o taekwondo". Además, ha avanzado que también participará el seleccionado nacional paralímpico de taekwondo, "lo que demuestra la dimensión y la fuerza que va a tener este evento".