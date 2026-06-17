Cooltural Fest de Almería afianza su apuesta inclusiva con conciertos signados y más de 50 trabajadores con discapacidad

Presentación de las medidas de accesibilidad del Cooltural Fest 2026 en el Espacio Alma de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cooltural Fest seguirá como referente de inclusión e igualdad en Europa en su novena edición, que celebrará sus días principales del 20 al 23 de agosto, con nuevas medidas de accesibilidad para el público, la incorporación de creadores de contenido con discapacidad, conciertos signados y la contratación de más de 50 trabajadores con discapacidad.

Así lo han detallado Crash Music, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial en una nota, tras la presentación de estas medidas en el Espacio Alma municipal, con el patrocinio de Fundación 'la Caixa', la colaboración de Reale Foundation y la coordinación y desempeño a cargo de la Fundación Music For All.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha destacado que el festival "ha conquistado al público y su legión de 'coolters' con sus grandes carteles, en constante evolución", pero también por su compromiso con la Fundación Music For All, que le lleva a potenciar en cada edición "una declaración de intenciones bien clara: seguir siendo la experiencia musical de festival más inclusiva de Europa".

Martín ha incidido en que la accesibilidad y la inclusión forman parte del "ADN de Cooltural Fest" desde sus inicios y también del Ayuntamiento de manera "transversal", con el objetivo de trabajar por "una ciudad más amable e inclusiva". Además, ha señalado que toda persona que acude al festival y pisa la ciudad "se convierte en embajadora" de sus bondades y, "casi siempre, repite la experiencia".

La diputada de Igualdad de Almería, Lorena Nieto, ha puesto en valor la apuesta por el binomio cultura-inclusión y ha señalado que Cooltural Fest se ha consolidado como "el proyecto cultural inclusivo más relevante de la provincia". A su juicio, este evento convierte a Almería en un destino "más inclusivo y accesible, si cabe, gracias al impulso conjunto de Crash Music, Fundación 'la Caixa' y Fundación Music For All".

Por su parte, la directora comercial de CaixaBank en Almería, Málaga y Córdoba, Carmen González, ha asegurado que las medidas inclusivas del festival hacen que la idea de que la música es "un lenguaje universal" sea "más real que nunca", al hacerla accesible. También ha felicitado al voluntariado de Fundación 'la Caixa' por su compromiso durante todo el año.

El socio director de Crash Music, Diego Ferrón, ha apuntado que el festival volverá a acercarse a más de 150 asistentes con discapacidad y ha mostrado su orgullo por los avances que se producen cada año en esta materia. Asimismo, ha recordado la contratación de más de 50 personas a través de la Fundación Music For All, que ya trabaja en más de 40 festivales de toda España.

Ferrón ha agradecido el respaldo empresarial a estas iniciativas, que cuentan con Fundación 'la Caixa' como patrocinador de accesibilidad del festival, ya que su colaboración "permite seguir impulsando medidas que favorecen la participación plena de todas las personas".

DIEZ CONCIERTOS CON LENGUA DE SIGNOS

Como novedad, esta edición contará con la presencia de seis 'influencers' y creadores de contenido con discapacidad, que cubrirán el festival y compartirán su experiencia con sus comunidades para visibilizar la importancia de unos eventos culturales más accesibles e inclusivos. A ellos se suma la participación de Laura Diepstraten, que actuará el sábado dentro de la programación artística del festival.

Otro de los hitos destacados será la realización de diez conciertos signados gracias al apoyo de Reale Foundation. La programación incluirá un concierto durante la fiesta de bienvenida y tres conciertos diarios durante las jornadas del viernes, sábado y domingo, para facilitar el acceso a la experiencia musical a las personas sordas usuarias de lengua de signos.

Entre los servicios disponibles figuran recursos ya implantados y que siguen entre los más demandados por el público, como baños accesibles, cascos antirruido, códigos Navilens, espacios sensorialmente amables, intérpretes de lengua de signos, subtitulado, tótems e itinerarios accesibles, material de préstamo, personal de apoyo, mochilas vibratorias, señalética accesible, plataforma reservada y punto de atención 'Music For All', hasta superar las 60 medidas.

En la pasada edición, el festival contrató a más de 50 personas con discapacidad en diferentes áreas operativas, entre ellas barras, limpieza, camerinos, montaje, accesos y otros servicios esenciales para el desarrollo del evento.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

En la parte artística, la venta de entradas por día ya está activa y se puede adquirir, al igual que los abonos y los distintos servicios disponibles, a través de la página web oficial del festival: 'https://coolturalfest.com/'.

Tras una pequeña presentación a medios y reducida a los 'coolters' que obtengan su invitación llegado el momento, prevista para el miércoles 19 de agosto, con Angie Sánchez, y la fiesta de bienvenida, de entrada libre, el día 20 en el Cable Inglés, las jornadas de abono se iniciarán en el Recinto de Conciertos el viernes 21 de agosto.

El viernes concentrará varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas, como Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, junto a propuestas como Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado 22 de agosto ofrecerá una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con Ana Torroja y Hombres G, La Pegatina, Rigoberta Bandini, Sexy Zebras, Sidecars, Ultraligera y los internacionales Kakkmaddafakka.

El Recinto de Conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo 23 con nombres vinculados a Almería como David Bisbal, Vera GRV o Nixon, que compartirán día con Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel y el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, prevista para el día 29 de agosto, contará con Bloco Suca, Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, los almerienses Profesor Popsnuggle, Sao y Victorias.