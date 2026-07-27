El coronel Sánchez Arribas visita la Diputación de Almería tras regresar de su misión en Eslovaquia

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; y el jefe del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión, el coronel José Manuel Sánchez Arribas, durante la reunión. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido este lunes al nuevo jefe del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión, el coronel José Manuel Sánchez Arribas, en la que ha sido su primera visita oficial al Palacio Provincial desde que asumió el mando de la unidad y después de regresar de la misión desarrollada en Eslovaquia.

Sánchez Arribas dirige, además, la unidad encargada de organizar la carrera cívico-militar 'La Desértica', consolidada como una de las pruebas de ultrafondo más importantes del país, según ha informado la institución provincial en una nota.

El presidente, acompañado por la diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, le ha dado la bienvenida a la provincia y le ha deseado "lo mejor para esta nueva etapa".

"Para nosotros la base de la Legión es como el municipio 104 y la relación entre la base y la provincia es una de las señas de identidad de nuestra tierra. Estoy seguro de que los éxitos y aciertos en esta etapa serán también los de los almerienses", ha manifestado García Alcaina.

Sánchez Arribas mantiene una "profunda vinculación" con Almería, ya que ha desarrollado parte de su carrera militar en la base de Viator y su familia es almeriense.

La Diputación ha destacado su "amplia y excelente carrera militar" y su trayectoria ligada a unidades de élite de la Fuerza Terrestre, como los Regulares y La Legión.

El coronel asumió en diciembre de 2025 el mando del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión, perteneciente a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión. Esta unidad engloba capacidades mecanizadas, de transmisiones y de apoyo logístico esenciales para la proyección del Ejército.

Tras asumir el mando del Tercio 3º, también fue designado jefe de la misión española en Eslovaquia entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Durante ese periodo, asumió además el mando del contingente español SVK-V desplegado en este país.

España lidera en Eslovaquia la Brigada Multinacional de la OTAN en el flanco este de Europa, dentro de la operación de presencia avanzada destinada a la disuasión y a la defensa del territorio aliado.

Bajo su mando, la fuerza desplegada, compuesta en su mayoría por legionarios, completó fases críticas de adiestramiento y presencia en el teatro de operaciones de Europa del Este. Las autoridades civiles y militares eslovacas reconocieron al contingente como "un pilar fundamental de estabilidad y tranquilidad en la región".