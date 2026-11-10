Cruz Roja se alía con la hostelería almeriense para combatir los prejuicios en la contratación

Representantes de Cruz Roja, Ashal, el Ayuntamiento y la Diputación de Almería durante la presentación de la campaña 'Contrata Sin'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Empleo de Cruz Roja ha impulsado en Almería la campaña 'Contrata Sin', con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, para combatir los prejuicios relacionados con la edad, el género, la procedencia y la falta de experiencia que dificultan el acceso al empleo.

La iniciativa, presentada este martes, pretende sensibilizar a las empresas y a la ciudadanía sobre las barreras que encuentran determinados colectivos para incorporarse al mercado laboral, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha reafirmado el compromiso del sector hostelero con esta iniciativa. "En la hostelería somos conocedores de los problemas que tiene la sociedad de nuestro alrededor", ha señalado Sánchez-Fortún, quien ha destacado la voluntad de los empresarios de participar en las soluciones y contribuir a una mayor concienciación social.

Por su parte, el coordinador provincial de Cruz Roja, Francisco Vicente Ariza, ha agradecido la implicación de Ashal, cuya colaboración permitirá acercar los mensajes de la campaña a la población almeriense a través de un sector especialmente vinculado a la generación de empleo y a la actividad social de la ciudad.

Asimismo, ha señalado que esta colaboración permitirá visibilizar las dificultades que afrontan las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por Cruz Roja.

CUATRO MENSAJES CONTRA LOS PREJUICIOS LABORALES

La campaña se estructura en cuatro mensajes dirigidos a distintos colectivos. El primero, 'Sin Fecha de Caducidad', reivindica la experiencia, los conocimientos y la trayectoria profesional de las personas mayores de 45 años, mientras que 'Sin Horas de Vuelo' pone el foco en los jóvenes que necesitan una primera oportunidad laboral para demostrar sus capacidades y adquirir experiencia.

Por su parte, 'Sin Género de Dudas' busca combatir los estereotipos que todavía dificultan el acceso de las mujeres al empleo y su desarrollo profesional, mientras que 'Sin Denominación de Origen' apuesta por la diversidad cultural y el reconocimiento del talento de las personas migrantes y refugiadas.

Durante la presentación, la concejal de Comercio, Empleo e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un "mercado laboral más inclusivo", en el que las oportunidades profesionales no estén condicionadas por circunstancias personales ajenas a la capacidad para desempeñar un puesto de trabajo.

"El talento no tiene edad, no tiene género y tampoco tiene nacionalidad", ha subrayado la edil, quien ha insistido en que las empresas deben valorar a las personas por su preparación, experiencia, motivación y potencial, sin recurrir a etiquetas que se conviertan en barreras para acceder al empleo.

"Tenemos que contratar sin prejuicios, seleccionar sin etiquetas y apostar por las personas por lo que saben hacer y por todo lo que pueden llegar a aportar. No podemos permitirnos desperdiciar talento", ha manifestado Trigueros.

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, ha puesto en valor el trabajo de la institución para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, tanto a través de su contratación en empresas y de su incorporación a la plantilla de la Diputación como mediante el respaldo a quienes deciden emprender su propio negocio.

"Desde la Diputación Provincial de Almería trabajamos firmemente para derribar barreras y abrir las puertas del mercado laboral a las personas con discapacidad", ha afirmado Nieto, quien ha destacado la importancia de contar con una "red de apoyo sólida" para desarrollar proyectos empresariales con autonomía.

En este sentido, ha señalado la importancia del respaldo de las familias y del tejido asociativo almeriense para que las personas con discapacidad puedan emprender con autonomía y ha felicitado a Cruz Roja y Ashal por la iniciativa.

Asimismo, Trigueros ha incidido en que el empleo representa mucho más que una fuente de ingresos, puesto que constituye una herramienta fundamental para alcanzar la autonomía personal, la estabilidad económica, la integración social y el desarrollo de un proyecto de vida.

"Tenemos que seguir trabajando para que ninguna persona vea limitadas sus oportunidades laborales por su edad, su género, su origen o su falta de experiencia. Lo importante es lo que cada persona puede aportar", ha remarcado.

La concejal ha felicitado a Cruz Roja por impulsar la campaña y ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial y de Ashal, además de reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Almería con las iniciativas destinadas a favorecer la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.