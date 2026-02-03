Cuatro bodegas llevan sus vinos bajo el sello de 'Sabores Almería' a la Barcelona Wine Week

Bodegas de Almería acuden a la Barcelona Wine Week. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través de su marca 'Sabores Almería', ha llegado a la Barcelona Wine Week los vinos de cuatro bodegas acogidos al sello de calidad, que se presenta por primera vez en el evento que acoge la Fira de Barcelona.

En concreto, han acudido a la feria las bodegas de Cristina Calvache, Bodega Palomillo, Bodega Sierra Almagrera y Cepa Bosquet. Las cuatro empresas tienen la oportunidad de dar a conocer su producción, así como la posibilidad de mantener reuniones de trabajo con el público de este evento profesional del sector de la hostelería y la distribución alimentaria, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Las bodegas almerienses han protagonizaron una cata de la mano del sumiller José Moreno en uno de los escenarios principales de la feria, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de probar ocho vinos distintos, dos de cada bodega asistente.

Los vinos presentados por José Moreno fuero Antas Rosado 2025 y Caballo Español Plata 2021, de Bodega Sierra Almagrera; Cristina Calvache Jaén Blanca 2024 y Viñas Altas 2023 (Tempranillo 100%), de Cristina Calvache; Está por venir Barrica 2024 y Palomillo 223, de Bodega Palomillo; y Cepa Bosquet Viognier 2024 y Cepa Bosquet Petit Verdot 2020, de Cepa Bosquet.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, acompañado del diputado provincial José Juan Martínez, han arropado en la Ciudad Condal a los empresarios que han acudido a "uno de los eventos vitivinícolas más importantes del mundo" en el que "nuestras bodegas se están codeando con los vinos más aclamados".

"Venimos con mucha ilusión a abrir las puertas de nuevos mercados y canales de distribución", ha valorado Sánchez, para quien la presencia de 'Sabores Almería' en esta feria responde "a las necesidades que nos han planteado los propios empresarios de la marca, que nos han hecho llegar su interés en participar en foros sectoriales como este dedicado al vino".

'Sabores Almería' cuenta cada vez con más bodegas con producto "de enorme calidad" que se adapta "a todos los perfiles de consumidor". "Confiamos en que las reuniones de trabajo que se están realizando se traduzcan en oportunidades de negocio que nos permitan crecer", ha añadido el diputado provincial de Presidencia.

Por otro lado, ha valorado el poder "difundir entre los profesionales más destacados del sector que Almería tiene vinos de máxima calidad, que contamos con más de mil hectáreas de viñedo, con espectaculares tintos, rosados y blancos y con hasta cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)".

Sánchez ha subrayado el "excelente momento" por el que atraviesa el proyecto de 'Sabores Almería' gracias a su consolidación y crecimiento internacional, con cerca de 50 empresas que exportan sus productos a otros países, la buena marcha del Espacio Gourmet en el Paseo de Almería, la tienda online y la creación del club de fidelización de 'Sabores Almería', entre otros aspectos.