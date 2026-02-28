Dalías (Almería) celebra las IX Jornadas de Tirabeques y Présules con concursos de desgrane y tortillas

IX Jornadas de Tirabeques y Présules. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Dalías (Almería) ha celebrado las IX Jornadas de Tirabeques y Présules, que han incluido el tradicional concurso mundial de desgrane y el certamen de tortillas de présules en la Plaza de las Flores. Estas actividades forman parte de la programación de las IX Jornadas, que se desarrollan del 25 de febrero al 1 de marzo.

En esta jornada han participado el diputado de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y del alcalde de Dalías, Francisco Lirola, según ha señalado la Diputación en una nota.

El diputado de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "este concurso simboliza lo que representan las Jornadas de Présules y Tirabeques: tradición, esfuerzo y orgullo por lo nuestro". De este modo, ha puesto en valor que "estamos reconociendo el trabajo de generaciones de agricultores que han convertido estos productos en auténticos referentes gourmet dentro y fuera de nuestra provincia".

Asimismo, ha subrayado que "desde la Diputación de Almería seguimos apoyando iniciativas que nacen del corazón de nuestros municipios y que generan identidad, economía y oportunidades". "Dalías demuestra que cuando se une agricultura y gastronomía con el apoyo de los vecinos, el resultado es una plaza llena de vida y un producto que se convierte en embajador de la provincia", ha apostillado.

El alcalde, Francisco Lirola, ha subrayado que "para nosotros las jornadas de présule y tirabeques ya son una actividad tradicional porque, después de nueve ediciones, se han consolidado como una de las principales referencias de nuestra agricultura".

De igual forma, ha destacado que "Présule y tirabeques conforman dos productos gourmet muy buscados en los mejores restaurantes y tenemos la suerte de poder disfrutarlos desde aquí, además de hacerlo de forma popular en estas jornadas con concursos, degustaciones, jornadas técnicas y, sobre todo, con una gran participación del pueblo y de quienes nos visitan". Por último, el alcalde de Dalías también ha agradecido a la Diputación y a la Junta de Andalucía su implicación en la celebración de estas jornadas.

En el concurso de desgrane de présules, el primer clasificado fue Francisco Manuel Gómez, seguido de Mari Martín en segunda posición e Isabel González en tercer lugar. Asimismo, en el concurso de tortillas de présules el primer premio ha sido para Francisco Manuel Gómez; el segundo, para Isabel González; y el tercero ha recaído en María del Carmen Villegas.