'Destapa los Vélez' comienza en Vélez-Blanco (Almería) su XIV Ruta Gastronómica

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado de la alcaldesa, Ana María López, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y de la corporación municipal - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

La XIV Ruta Gastronómica 'Destapa los Vélez' ha comenzado este fin de semana en Vélez-Blanco, que acoge los días 6, 7 y 8 de noviembre la primera de las cuatro paradas de este itinerario por la comarca. El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado de la alcaldesa, Ana María López, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y de la corporación municipal, han visitado los establecimientos que abren esta singular ruta de la tapa que se celebra durante noviembre en los municipios de Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Chirivel y María.

En concreto, en este municipio participan el Bar El Rinconcillo con 'Brioche de carrillera', Bar La Sociedad con 'gambas al ajillo', Bar Entre Amigos (Alfonso) con su tapa 'Alfonso', y ART Restaurante El Palacil con ' Texturas de calabaza y matanza', tal y como ha destacado la Diputación provincial en una nota de prensa.

La ruta, que organiza la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Vélez, se desarrollará durante los cuatro fines de semana de noviembre, de viernes a domingo. Tras Vélez-Blanco, continuará en Chirivel (13, 14 y 15 de noviembre), viajará a Vélez-Rubio (20, 21 y 22) y concluirá en María (27, 28 y 29).

De esta manera, reúne la cocina tradicional, el producto de proximidad y el turismo de interior del norte de la provincia. El certamen cuenta con el respaldo de la Diputación de Almería, la Asociación para el Desarrollo Rural Adeso Vélez, los cuatro ayuntamientos participantes, Asempal, Unicaja, Grupo Cooperativo Cajamar y distribuidores locales como Jesús Cabrera.

El certamen cuenta nuevamente con el asesoramiento y valoración técnica de dos referentes de la alta cocina almeriense: los chefs Juan Moreno y Tony García.