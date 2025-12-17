El destino 'Costa de Almería' vuelve a viajar por el mundo con una etapa de 'La Vuelta Ciclista' 2026

La diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, y el alcalde de Vera, Alfonso García, en la presentación de 'La Vuelta' 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El destino 'Costa de Almería' volverá a viajar por el mundo gracias a 'La Vuelta Ciclista de España 2026', una de las competiciones deportivas más importantes y de mayor repercusión mediática del mundo, que incluirá una etapa en la provincia, con salida en el municipio de Vera y llegada en Calar Alto, prevista para el 3 de septiembre.

Los millones de espectadores que congrega esta gran cita del ciclismo internacional conocerán los destinos 'Costa de Almería' y Vera, así como su vínculo con el deporte, "gracias al enorme eco mediático de esta prueba", ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

La etapa almeriense tendrá un recorrido de 166,5 kilómetros, con salida desde el centro de Vera y llegada en Calar Alto, y pasará por municipios como Zurgena, Albox, Cantoria, Albánchez, Cóbdar, Chercos, Tahal, Velefique o Bacares, que podrán disfrutar del paso de la serpiente multicolor.

La diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, y el alcalde de Vera, Alfonso García, han asistido a la presentación de 'La Vuelta' 2026, celebrada este miércoles en el Monte-Carlo Sporting Club Salle des Étoiles, en Mónaco.

Cruz ha declarado que "'La Vuelta' ha elegido la provincia de Almería para vivir una vibrante etapa que permitirá difundir el interior de la provincia, las magníficas carreteras y el perfil más montañoso de nuestra tierra".

"Volvemos a apostar por el turismo y el deporte como aliados para promocionar nuestra tierra y demostrar que 'Costa de Almería' es el mejor destino para practicar el deporte al aire libre y, sobre todo, el ciclismo", ha asegurado.

Además, la diputada ha recordado que gran parte de la caravana de 'La Vuelta', formada por más de 3.000 personas, pernoctará en hoteles de la provincia, "lo que supondrá un importante impulso para el sector turístico almeriense, uno de los principales pilares económicos de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Vera ha resaltado que "este hito es fruto del trabajo, la colaboración institucional y el compromiso firme por situar a Vera en el mapa de los grandes eventos deportivos internacionales".

García ha detallado que se siente "especialmente orgulloso de haber podido contribuir a que esta cita histórica sea una realidad, una oportunidad estratégica para impulsar la proyección, el turismo y el desarrollo económico del municipio".

Del mismo modo, ha expresado que "ha sido un honor asistir en Mónaco a la presentación oficial de la prueba junto a Diputación Provincial, reforzando alianzas que siguen dando resultados para nuestra ciudad".

'La Vuelta' regresa a la provincia tras la etapa celebrada en 2022, cuando Almería protagonizó "uno de los finales de etapa más espectaculares a pie de playa", con salida desde El Pozo, en Murcia, y un recorrido por gran parte del frente costero hasta las Salinas de Cabo de Gata, donde se impuso el ciclista Kaden Groves.