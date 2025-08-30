La Diputación de Almería acerca a 600 jóvenes de once pueblos el Circuito de e-sport y vídeojuegos

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través de su negociado de juventud, y en colaboración de los ayuntamientos de los municipios participantes, está llevando a cabo el circuito de e-sport y vídeojuegos 2025 para acercar el ocio a unos 600 jóvenes de Albanchez, Alcolea, Arboleas, Balanegra, Enix, Felix, Mojácar, María, Olula del Rio, Rioja y Terque.

Este programa recoge un conjunto de actividades que ofrece a la juventud de la provincia diversas opciones para que "hagan una utilización positiva del tiempo libre, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, con actividades de ocio activo, formativo, cultural y enriquecedor a través de una jornada", según ha indicado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha valorado este circuito con el que "se dota a los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia recursos humanos y materiales para realizar actuaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, los e-sports y vídeojuegos, y así ofrecer más actividades de ocio a los jóvenes de la provincia".

Se están realizando distintas actividades, adaptando la experiencia de los grandes eventos a zonas con capacidad limitada y así controlar la afluencia de público. Se propone una oferta lúdica teniendo en cuenta el juego en equipo y colaborativo, evitando juegos violentos o que fomenten malos hábitos.

Las actividades relacionadas con esta temática son los e-sports, el mundo del manga, el anime, los vídeojuegos, el cosplay y la cultura japonesa, con contenidos lúdicos y culturales y espacios comerciales, con la finalidad de consolidar una oferta de ocio, cultural y social, dirigida especialmente a los y las jóvenes.

Las actividades se ubican en distintos espacios o zonas, entre ellas, una zona deportiva con torneos de Fifa 25 y exhibición de Rocket League; una zona conducción con exhibición de Mario Kart y campeonato Forza MotorSport; una zona Nintendo con exhibición de Smash Bros; una zona musical con Exhibición de Guitar Hero y exhibición de Just Dance; y una zona retro en la que se harán pruebas de juegos clásicos de los años 80 y 90.