La Diputación de Almería acerca la capacitación digital de más de 6.000 almerienses en 96 municipios

Responsables de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Turrillas visitan un aula móvil del proyecto 'Digitalmente Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha acercado la formación digital a más de 6.000 almerienses en 96 municipios de la provincia a través del proyecto de capacitación digital para la ciudadanía, una iniciativa centrada en reducir la brecha digital, mejorar la empleabilidad y ofrecer nuevas oportunidades en el medio rural.

La iniciativa, ha superado las previsiones iniciales y se ha consolidado como una "herramienta clave" para favorecer la igualdad de oportunidades en municipios de menos de 20.000 habitantes, especialmente entre mayores, jóvenes y personas desempleadas.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y cuenta con una subvención concedida por la Junta de Andalucía para sufragar el coste de las actuaciones formativas.

La Diputación de Almería lidera, organiza y coordina la iniciativa, cuya ejecución práctica corre a cargo de la empresa Innovasur, que ha dispuesto cuatro aulas móviles "para facilitar que la formación llegue de manera simultánea a distintos municipios".

Una de estas aulas móviles se ha instalado en Turrillas, donde el diputado de Digitalización y Transparencia, Manuel Cortés, la diputada del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), Matilde Díaz, y el alcalde, Antonio Jesús Segura, han conocido el desarrollo de estas acciones formativas.

En la localidad, los cursos se han orientado a personas desempleadas y a trabajadores del PFEA, dentro de una programación que se desarrolla de forma paralela en distintos puntos de la provincia mediante las aulas móviles.

Cortés ha señalado que "'Digitalmente Almería' es un proyecto muy importante de la Diputación Provincial, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y financiación europea, y que nace con el objetivo de que la digitalización llegue a toda la provincia y a todos los almerienses".

El diputado ha explicado que esta iniciativa se dirige especialmente a cuatro sectores de población: "menores, mujeres, personas desempleadas y mayores de 65 años". En el caso de Turrillas, ha detallado que "la formación se está centrando en personas desempleadas del municipio, con el objetivo de contribuir a que la brecha digital vaya desapareciendo".

Asimismo, ha destacado que los participantes "aprenden cuestiones tan necesarias hoy como la administración electrónica, el manejo de dispositivos móviles o la realización de trámites bancarios", herramientas que, según ha indicado, "para muchas personas pueden parecer sencillas, pero para otras siguen siendo una barrera que queremos ayudar a superar".

Cortés ha afirmado que los datos "demuestran la buena acogida de una iniciativa que está llegando a los pueblos y a quienes más necesitan mejorar sus competencias digitales".

CAPACITACIÓN EN EL MEDIO RURAL

Por su parte, Matilde Díaz ha destacado que los trabajadores del PFEA participan en Turrillas en los cursos de capacitación digital que impulsa la Diputación Provincial de Almería para este colectivo en la provincia.

La diputada ha subrayado que "esta formación es una iniciativa muy importante porque permite que los trabajadores puedan adquirir competencias digitales en cualquier rincón de la provincia y, especialmente, en los municipios más pequeños y del mundo rural".

Además, ha añadido que "desde la Diputación seguimos acercando recursos, formación y oportunidades a los pueblos para que sus vecinos cuenten con más herramientas en su día a día y también para mejorar sus posibilidades de empleo".

El alcalde de Turrillas ha destacado que para el municipio "es importante que nuestros trabajadores sigan formándose y puedan incorporarse también al ámbito digital, porque esa es la línea en la que tenemos que avanzar".

Asimismo, ha señalado que "estos cursos ayudan a que el pueblo siga funcionando, a que nuestros vecinos tengan más herramientas y a que el mundo rural no se quede atrás en algo tan necesario como la capacitación digital".

El proyecto tiene como finalidad capacitar a la ciudadanía en el uso de tecnologías digitales, dispositivos móviles, administración electrónica y herramientas online desde una perspectiva segura. Para ello, los participantes aprenden a detectar posibles situaciones de riesgo en internet y a realizar gestiones electrónicas con la administración pública, entidades bancarias y otros servicios esenciales del día a día.

La iniciativa cuenta con dos enfoques principales. Por un lado, un enfoque territorial, dirigido especialmente a municipios con población inferior a 20.000 habitantes, como medida para favorecer la igualdad de oportunidades en el medio rural. Por otro, un enfoque sectorial, orientado a colectivos como niños de seis a 16 años, personas desempleadas y mayores de 65 años.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de centros educativos para la impartición de actividades dirigidas a niños y jóvenes, así como con la coordinación del área del Plan de Empleo Rural para extender esta capacitación a trabajadores del PFEA.