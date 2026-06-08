La Diputación de Almería acerca Europa a los jóvenes con una jornada de convivencia e intercambio de experiencias

Participantes en la jornada de convivencia e intercambio de experiencias organizada por Europe Direct Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través de Europe Direct Almería, ha reunido a jóvenes almerienses y cordobeses en una jornada de convivencia e intercambio de experiencias para acercarles el papel de la Unión Europea y abrir un espacio de encuentro entre estudiantes, voluntariado juvenil y personal técnico de centros Europe Direct.

La iniciativa, según ha trasladado la institución provincial en una nota, ha contado con alumnado del IES Azcona de Almería, incorporado al programa de Escuela Embajadora en 2024 y reconocido como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo desde 2025, y del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena, además de jóvenes del Proyecto Europa y personal técnico de ambos centros Europe Direct.

El encuentro se ha celebrado en el marco de las acciones de colaboración de la Red Europea de Andalucía, que tiene entre sus objetivos "compartir experiencias, promover el intercambio de aprendizajes y fortalecer programas conjuntos para acercar las instituciones europeas a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes".

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha participado en esta jornada y ha destacado la importancia de que los jóvenes perciban Europa como "algo cercano, útil y presente en su día a día". Asimismo, ha señalado que Europe Direct Almería es "una herramienta fundamental para informar, orientar y abrir nuevas oportunidades a la ciudadanía".

La responsable provincial ha remarcado que jornadas como esta permiten que los estudiantes "compartan inquietudes, aprendan unos de otros y conozcan mejor todo lo que la Unión Europea puede ofrecerles".

Durante el encuentro, los participantes han visitado el IES Azcona, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo desde 2025. El centro ha participado en el programa Jóvenes Andaluces Construyendo Europa con un trabajo centrado en 'Una Europa adaptada a la era digital'. Además, este instituto es centro de referencia en la provincia para alumnado de Secundaria con discapacidad auditiva.

Por su parte, el alumnado del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena ha expuesto su experiencia en el ámbito europeo a través de la asignatura optativa de Unión Europea, creada por el propio centro a partir de la colaboración de su Departamento de Historia con Europe Direct Andalucía Rural.

También han participado jóvenes del Proyecto Europa, una iniciativa que impulsa el conocimiento de la UE entre la población juvenil a través de actividades diseñadas y desarrolladas por un grupo de voluntariado local europeo.

"EUROPA TAMBIÉN SE CONSTRUYE DESDE LOS PUEBLOS"

La diputada provincial ha señalado que "este tipo de encuentros son muy enriquecedores porque permiten poner en común proyectos que funcionan, conocer otras formas de trabajar y seguir construyendo una red de colaboración entre territorios".

"Europa también se construye desde los pueblos, desde los institutos y desde espacios como este, donde los jóvenes toman la palabra y comparten su visión sobre el futuro", ha trasladado Álvarez.

Durante la jornada, los participantes han visitado el InfoPoint sobre la Unión Europea del IES Azcona. Europe Direct Almería forma parte de la Red Europea de Andalucía como centro de información europea de la Diputación de Almería.