La Diputación de Almería acoge la gala de los premios taurinos del Foro Cultural 3 Taurinos 3

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, entrega el Premio Juan Luis de la Rosa al diestro Pablo Aguado. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces del Palacio Provincial de la Diputación de Almería ha acogido la gala de entrega de los premios taurinos del Foro Cultural 3 Taurinos 3, correspondientes a la última Feria Taurina de Almería.

El acto se ha celebrado en este enclave emblemático de la institución provincial, consolidado como "punto de encuentro para iniciativas culturales y sociales de relevancia en la provincia".

El acto ha estado moderado por Daniel Valverde, quien ha conducido un diálogo "cercano y reflexivo" sobre el desarrollo de la Feria de Almería, la importancia de estos reconocimientos y su función como herramientas de análisis, estímulo profesional y puesta en valor del sector taurino, según ha trasladado la Diputación en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "hoy abrimos las puertas de este Palacio Provincial, el corazón de la provincia de Almería, para apoyar y apostar por el Foro Cultural 3 Taurinos 3, una asociación que se ha convertido en un referente y que trabaja de forma constante por defender, difundir y poner en valor la tauromaquia como manifestación cultural".

Asimismo, la vicepresidenta ha subrayado que "esta gala nos permite disfrutar de una noche especial en la que se reconocen los méritos de dos grandes maestros, que han cosechado importantes éxitos en las temporadas 2024 y 2025 y a los que deseamos que continúen sumando triunfos a lo largo de este 2026".

Por su parte, el presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, Juan Aguilera, ha explicado que "el jurado decidió otorgar el Trofeo Juan Luis de la Rosa al sevillano Pablo Aguado por el extraordinario manejo del capote que mostró en la Plaza de Toros de Almería durante la feria, en ambos turnos que le correspondieron, demostrando una calidad y una personalidad que hicieron merecedor de este reconocimiento".

Asimismo, Aguilera ha señalado que "queda pendiente la entrega de otro de los galardones, correspondiente al diestro Morante de la Puebla, que confiamos poder celebrar en una próxima ocasión".

En relación al Premio al Valor y Esfuerzo, ha recordado que "se trata del segundo año que se concede y reconoce la entrega y el sacrificio de un torero que, pese a no figurar inicialmente en la cartelería, protagonizó una temporada de enorme mérito en 2024, como es el caso de David de Miranda, que estará esta noche con nosotros para recibir este reconocimiento".

Durante la ceremonia se ha reconocido a dos destacados protagonistas del ciclo taurino almeriense. El matador David de Miranda ha sido distinguido con el Premio HLA Mediterráneo al Valor y Esfuerzo, "un galardón que pone en valor su entrega, constancia y firmeza demostradas a lo largo de toda la programación taurina".

Por su parte, el diestro Pablo Aguado ha recibido el Premio Juan Luis de la Rosa al Mejor Torero de Capote, en reconocimiento a la calidad, la estética y la inspiración mostradas en sus actuaciones durante la feria.