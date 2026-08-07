La Diputación de Almería acorta en 18 kilómetros el trayecto entre Laroya y Tahal con la mejora del Camino de los Chopos

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a representantes institucionales durante la visita al Camino de los Chopos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mejora del Camino de los Chopos ha permitido acortar en hasta 18 kilómetros la distancia entre Laroya y Tahal (Almería), al habilitar un trayecto directo entre ambos municipios que evita el desvío por Macael y la carretera de las canteras, tras una actuación que ha contado con una inversión de 650.000 euros para el reasfaltado, la mejora del firme y el refuerzo de la seguridad a lo largo de más de ocho kilómetros.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la actuación ya ha concluido y forma parte del bloque de 'Caminos Singulares' del Plan de Caminos de la institución provincial, que por primera vez ha incluido una partida para viales que destacan por sus valores sociales, culturales o históricos o que comparten varios municipios.

La intervención ha dado respuesta a una "demanda histórica" de ambos municipios. Además, según la institución provincial, la reconexión directa facilitará los desplazamientos diarios laborales, supondrá un atractivo para el turismo rural y la actividad económica de la comarca y contribuirá a la fijación de población en el territorio.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que la actuación resulta "fundamental" para avanzar en el objetivo de igualar oportunidades y mejorar la conectividad y la movilidad de los 103 municipios.

"Estamos ante la primera obra de Caminos Singulares del Plan de Caminos que ya es una realidad y estamos comprobando la importancia de esta inversión que va a facilitar el día a día de cientos de vecinos de estos municipios y también a los visitantes", ha asegurado.

La alcaldesa de Laroya, Dolores Moreno, ha destacado que la obra es "fundamental para la vida diaria de sus vecinos". "Esta obra nos va a permitir acortar 36 kilómetros en ida y vuelta a Torrecárdenas. Para nosotros es un sueño hecho realidad gracias al apoyo de la Diputación", ha expresado.

Por su parte, la alcaldesa de Tahal, Trinidad Jiménez, ha indicado que la intervención ha sido "muy importante" para el municipio porque conecta ambas localidades y el casco urbano con diseminados que tenían un acceso "muy precario". "Esta obra contribuye al asentamiento de la población en estas cortijadas y diseminados", ha afirmado.

VISITA INSTITUCIONAL A LAROYA

De forma paralela, el presidente provincial realizado una visita institucional a Laroya. La jornada ha comenzado en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa y el equipo de gobierno municipal han recibido a la delegación, que ha participado en la firma del Libro de Honor de la Casa Consistorial.

Tras el encuentro institucional, el presidente y la alcaldesa han recorrido dos actuaciones financiadas e impulsadas por la institución provincial. Una de ellas corresponde a las obras de construcción del nuevo Consultorio Médico de Laroya, un proyecto que se encuentra en fase de ejecución, con la estructura finalizada y los cerramientos exteriores en desarrollo.

Durante el recorrido, el autor del proyecto y director de la obra, Luis Castillo, ha ofrecido una explicación técnica mediante paneles expositivos. La construcción se ejecuta dentro de los Planes Provinciales y cuenta con un presupuesto total de 170.000 euros.

El edificio estará distribuido en una sola planta de 64 metros cuadrados con un único acceso y albergará una sala de espera, dos consultas sanitarias y un aseo adaptado. El proyecto contempla cubiertas combinadas de teja y plana y claraboyas destinadas a "optimizar la entrada de luz natural".

La visita también ha incluido el Bar-Museo Almazara, situado en la calle Barranco, donde se ha instalado un nuevo cerramiento y una pérgola bioclimática de 30 metros cuadrados sobre una estructura de vigas y pilares de acero, además de una nueva barandilla de protección.

La actuación ha sido financiada íntegramente mediante una subvención directa de la Diputación Provincial y ha permitido dotar al inmueble municipal de una terraza acondicionada para su utilización por vecinos y visitantes durante los 365 días del año.

Durante la visita, García Alcaina ha resaltado el "compromiso firme de la Diputación con Laroya", que se constata "a través de hechos e inversiones concretas".

Asimismo, ha atribuido estos avances a "la colaboración institucional y al impulso firme de su alcaldesa, Loli", y ha señalado que "el nuevo consultorio, la mejora del Camino de Los Chopos y las nuevas infraestructuras del Bar-Museo" son ya una realidad que "garantiza servicios públicos de calidad y ayuda a fijar población en el municipio".