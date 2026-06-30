La Diputación de Almería activó en junio más de 16,4 millones de euros para 55 proyectos de obras y servicios

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, en la presentación del proyecto de bulevar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado a lo largo del mes de junio a través de sus juntas de gobierno local más de 16,4 millones de euros, entre licitaciones de obra y adjudicaciones, para 55 proyectos destinados a la mejora y modernización de servicios, infraestructuras y espacios públicos.

Del total de proyectos estudiados, 22 han sido para iniciar la fase de concurso en licitación y el resto ya han sido adjudicados y asignados para que "empiecen cuanto antes", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo se encuentran la red viaria y caminos rurales, urbanización y transformación de espacios públicos, la optimización del ciclo integral del agua, instalaciones deportivas y otras de seguridad vial.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha estimado unas inversiones con las que la institución se posiciona como "el gran motor inversor de los 103 municipios", según ha valorado a partir de las actuaciones previstas en los planes provinciales.

Para García Alcaina, estos son "proyectos que, en definitiva, potencian el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra tierra creando e igualando oportunidades entre almerienses a lo largo de todo el territorio".

Asimismo, el presidente ha recordado que los datos del mes de junio, sumados a los que dejó mayo en cuanto a la inversión de las licitaciones y adjudicaciones aprobadas en junta de gobierno, han supuesto una activación de 30 millones de euros que materializarán 94 proyectos que impulsarán a todos los municipios.

"Los planes provinciales son la herramienta más eficaz con la que contamos para garantizar la inversión en nuestros pueblos y la continua mejora, mantenimiento y modernización de todos los servicios", ha apuntado el presidente.

ACTUACIONES POR COMARCAS

Entre las obras aprobadas, un grupo de ellas se enmarcan en acciones para mejorar la conectividad y red viaria con la pavimentación de caminos en Laroya, Urrácal y Olula de Castro; o la renovación de la carretera de acceso al Observatorio de Calar Alto o de la AL-3111 en Campohermoso.

Otro bloque atañe a proyectos relacionados con el ciclo del agua como la renovación y mejora de redes de abastecimiento y alcantarillado en localidades como Turre, Rioja, Rágol, Enix o Bacares.

Uno de los proyectos de mayor inversión se circunscribe a trabajos de urbanización y transformación de espacios públicos como el nuevo bulevar de la Avenida 28 de febrero de Albox, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros. También se encuadran en este grupo la modernización de entornos urbanos en Mojácar y María, o la mejora de peques públicos en Olula del Río.

Donde también se enumeran algunos de los proyectos de mayor inversión, se encuentran las obras de creación o mejora de infraestructuras de carácter deportivo, social o de seguridad.

El gran complejo deportivo de Vera dispone de una inversión de 1,7 millones de euros, y la construcción y adecuación de las nuevas instalaciones para la policía local de Adra asciende a 1,64 millones de euros. La modernización del campo de fútbol de Laujar de Andarax o el Centro Social y de Mayores de Cantoria se enmarcan en este apartado.