La Diputación de Almería acudirá a Fruit Attraction para reforzar su compromiso con el sector agrícola almeriense

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a alcaldes, concejales y diputados provinciales en la pasada edición de la feria Fruit Attraction en Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería volverá a participar en la feria agrícola Fruit Attraction con el respaldo institucional y con la marca gourmet 'Sabores Almería', que acompañará a las empresas y agricultores de la provincia durante la cita que se celebra en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Las empresas almerienses mostrarán la tecnología, la innovación, la investigación y la sostenibilidad económica y medioambiental que identifican al sector y que han convertido a la provincia en un referente internacional gracias al denominado 'modelo Almería' basado en la eficiencia en el uso del agua, según ha destacado la institución provincial en una nota.

En esta edición, la Diputación Provincial vuelve a viajar a Madrid con una delegación encabezada por el presidente de la institución, Javier Aureliano García, con el objetivo de "arropar y apoyar a las empresas y agricultores que han convertido la agricultura en el principal motor de creación de riqueza y empleo de la economía provincial".

Fruit Attraction es un foro global que "permite el intercambio de ideas y la creación de sinergias que mejoran y hacen avanzar a la agricultura ante los desafíos a los que se expone en la actualidad".

En este sentido, García ha afirmado que "existen contundentes datos de diversa naturaleza que demuestran el incontestable liderazgo agrícola almeriense como, por ejemplo, Almería ha logrado con solo el 0,24 por ciento de la superficie agrícola española producir el siete por ciento de la horticultura de la Unión Europea y el 27 por ciento de la producción de hortalizas de todo el país".

Estos números son "aún más importantes si se considera que el agua, además de regar grandes superficies, genera empleo". Un hectómetro cúbico, con un precio de unos 490.000 euros, se traduce en 36.719.200 euros en valor de producción. "No hay otra agricultura que optimice tanto el uso del agua como la nuestra", ha apuntado.

Asimismo, el presidente ha puesto de relieve que la Diputación Provincial y la marca 'Sabores Almería' están al lado de los agricultores y las empresas del sector y que en un encuentro como Fruit Attraction "les arropamos y acompañamos para impulsar su actividad y fomentar su crecimiento porque como institución debemos respaldar las demandas de quienes han propiciado el gran desarrollo económico y social que ha experimentado nuestra tierra en las últimas décadas".

"La agricultura almeriense es sinónimo de máxima excelencia a nivel mundial y nos sentimos profundamente orgullosos de ello", ha subrayado, tras destacar la importancia de un año que está siendo clave en la conquista y consolidación de los grandes objetivos de 'Sabores Almería'.

"Hemos dado pasos de gigante para la marca gracias a hitos históricos como la apertura del primer espacio gourmet de la marca, una tienda física en el corazón de la ciudad en el Paseo número 34, o con la apertura de la tienda 'online' y nuestra presencia en los eventos gastronómicos más importantes del mundo como en Japón, Dubái o Estados Unidos, con la entrada y expansión en nuevos mercados", ha manifestado García.

COMPROMISO CON LA AGRICULTURA

El presidente provincial ha enumerado algunas de las acciones más importantes que la Diputación Provincial lleva a cabo con el objetivo de favorecer la actividad agrícola, como inversiones y medidas que contribuyen a su desarrollo, la higiene rural, la mejora de caminos, el impulso de 'Sabores Almería' y el fomento del consumo de productos almerienses, así como infraestructuras que garanticen agua de calidad.

"El éxito de nuestro agro repercute de forma directa en el beneficio de todos los almerienses como el principal tejido productivo de la provincia, vinculando Almería a la máxima excelencia agroalimentaria del mundo", ha señalado García.

En esta línea, ha remarcado que "la agricultura es la principal responsable de la modernización y prosperidad de Almería". Además, ha añadido que "el campo es una seña inequívoca de la identidad y del orgullo que sentimos por ser almerienses".