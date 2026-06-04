La Diputación de Almería adjudica por 390.000 euros una tubería para garantizar el agua en varias zonas rurales de Turre

El alcalde de Turre (Almería), José Antonio Visiedo, y el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, durante el encuentro sobre las obras de abastecimiento en zonas rurales del municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha adjudicado por 390.000 euros las obras para la instalación de una tubería de abastecimiento en Turre, una actuación con la que va a garantizar el suministro de agua en varias zonas rurales del municipio y que permitirá renovar y ampliar la red que presta servicio a Los Tenaos, Cortijo Kupanda, Llanos del Bezakón y otros puntos del entorno rural.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, el proyecto permitirá mejorar una red que actualmente presenta problemas derivados de roturas frecuentes, pérdidas de agua y tramos de conducción con "escasa protección".

La actuación contempla la sustitución de la tubería actual por nuevas conducciones para reforzar la seguridad del suministro y adaptar la instalación a las necesidades técnicas del servicio, especialmente en zonas de cauce, ramblas y caminos rurales.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha señalado que esta adjudicación supone "un paso importante" para dar respuesta a una "demanda real" del municipio y de los vecinos que residen en estas zonas diseminadas.

"Hablamos de una obra necesaria, porque actúa sobre una red que venía sufriendo incidencias y que necesitaba una solución estable para garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente", ha insistido.

Rodríguez ha destacado que la Diputación trabaja junto a los ayuntamientos para ejecutar infraestructuras que "quizá no siempre son visibles", pero que son "fundamentales para el día a día de los vecinos".

"Mejorar una red de agua potable es mejorar la calidad de vida, reforzar los servicios básicos y ayudar a que quienes viven en el medio rural puedan hacerlo con las mismas garantías que en cualquier otro punto de la provincia", ha defendido.

SEIS MESES DE OBRAS

La intervención comenzará en el entorno de la calle Molinico y discurrirá hacia la zona de Los Tenaos mediante una red ramificada que conectará con Cortijo Kupanda y Llanos del Bezakón.

Además, el proyecto incluye actuaciones singulares como el cruce bajo la carretera A-370 mediante perforación horizontal dirigida, así como la instalación de arquetas, válvulas, ventosas, acometidas y sistemas de control de red integrados en el sistema de gestión de Galasa.

El diputado de Fomento ha subrayado que la obra "ordena y moderniza una infraestructura clave para el municipio" mediante una solución técnica pensada para "reducir averías, proteger la conducción y mejorar el rendimiento de la red", especialmente en un entorno donde el trazado atraviesa zonas complejas como cauces, ramblas y espacios rurales.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de seis meses desde el inicio de los trabajos. Con esta actuación, la Diputación de Almería continúa con la mejora de las infraestructuras hidráulicas municipales y con el apoyo a los ayuntamientos para garantizar servicios básicos de calidad en todos los municipios de la provincia.