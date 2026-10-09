La Diputación de Almería adjudica las obras de ampliación del Cementerio de El Marchal de Antón López en Enix

El alcalde de Enix (Almería), Álvaro Izquierdo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación Provincial de Almería ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de ampliación del cementerio de El Marchal de Antón López, en el término municipal de Enix. La actuación cuenta con un presupuesto de 143.984,76 euros y se enmarca dentro de las actuaciones del Plan de Cementerios 2024-2026 de la institución provincial.

Esta obra forma parte del Plan de Cementerios 2024-2026, un programa de la Diputación de Almería dotado con más de cinco millones de euros que tiene como finalidad la adecuación, modernización y ampliación de los recintos funerarios de la provincia.

En una nota, el diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez, ha indicado que esta actuación está cofinanciada entre la Diputación (85%) y Ayuntamiento (15%) y tiene el objetivo de adaptar el cementerio de este núcleo del municipio de Enix a las necesidades futuras.

Por su parte, el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha detallado que la ejecución de este proyecto facilitará la ampliación de la capacidad del cementerio al tiempo que impulsa la accesibilidad al mismo. Asimismo, ha detallado que contará con un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto técnico contempla la ampliación de la capacidad de la infraestructura actual mediante la instalación de estructuras prefabricadas de hormigón.

En concreto, la intervención permitirá dotar al recinto de 30 nuevos nichos, diez osarios y 24 columbarios destinados a incinerados. Las nuevas instalaciones funerarias cumplen con el vigente Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.

Desde el punto de vista constructivo, y debido al desnivel que presenta la parcela de tierra actual, los trabajos requerirán labores previas de movimiento de tierras y la construcción de muros de hormigón armado para la contención del terreno.

El proyecto se completa con la urbanización del nuevo espacio. Las zonas de tránsito peatonal se pavimentarán con hormigón impreso con acabado tipo adoquín, mientras que en el resto del recinto se extenderá grava. Asimismo, el acceso principal contará con una nueva puerta de doble hoja de tres metros de anchura y se instalará un punto de luz solar para la iluminación de la entrada.