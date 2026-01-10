La Diputación de Almería amplía a San Juan de los Terreros la conexión para traer agua a Pulpí desde Águilas

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante su visita a las obras de conexión entre el depósito de Pulpí y la desaladora de Águilas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha anunciado la ampliación de las obras para unir el depósito de Pulpí con la desaladora de Águilas, en la Región de Murcia, con el fin de garantizar el aporte de un hectómetro cúbico de agua a la provincia almeriense.

Para ello, se realizará una inversión inicial de dos millones de euros, a la que se suma ahora una nueva actuación presupuestada en 500.000 euros, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La segunda fase de esta actuación permitirá unir el depósito de Pulpí con San Juan de los Terreros e incrementar en 0,9 hectómetros cúbicos el agua que llegará al municipio desde la desaladora de Águilas, de modo que, en conjunto, las redes de la provincia aumentarán su caudal gracias a este proyecto en casi dos hectómetros cúbicos.

Pulpí y su núcleo urbano de San Juan de los Terreros tendrán cubiertas sus necesidades de suministro con agua de calidad a través de esta medida que, al mismo tiempo, permitirá "descongestionar" el agua que llega a Pulpí a través de la desaladora de Carboneras "por lo que esos hectómetros cúbicos se podrán destinar a otros usos o municipios".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y José Juan Martínez, miembros de la corporación municipal y técnicos del proyecto, ha visitado las obras y ha anunciado la ampliación de estos trabajos para el abastecimiento de agua mediante la unión por tubería de Pulpí con San Juan de los Terreros.

En este sentido, el presidente ha señalado que "con esta inversión, con más de 2,5 millones, vamos a garantizar la seguridad hídrica de Pulpí y, además, vamos a liberar esa cantidad de agua de la desaladora de Carboneras".

Asimismo, García Alcaina ha recalcado que esta actuación histórica, que une dos comunidades y territorios en beneficio de los almerienses, "posibilita traer a la provincia dos hectómetros cúbicos de agua, que permite además a Pulpí tener una doble vía de abastecimiento ante cualquier problema que se pueda presentar. Con esta medida conseguimos que la provincia tenga más agua y de más calidad".

Por su parte, el alcalde de Pulpí ha agradecido a la Diputación de Almería el "esfuerzo inversor para hacer realidad este importante proyecto" y ha añadido que "estamos viendo 'in situ' las obras de las tuberías que van a unir la desaladora de Águilas con Pulpí, que están muy avanzadas".

"Es una noticia muy importante para Pulpí y la provincia porque apostar por el agua es hacerlo por el futuro de Almería", ha manifestado García.

MÁS DE NUEVE KILÓMETROS DE TUBERÍA

La primera fase de la obra para unir Pulpí con la desaladora de Águilas ha superado su ecuador y consiste en la conexión de ambas infraestructuras a través de 6,8 kilómetros de tubería entre el depósito de Pulpí y el punto de entrega de Acuamed en el municipio murciano.

Asimismo, se procede a la sustitución de un tramo de 1,5 kilómetros de la tubería de salida de Pulpí, que se encuentra en mal estado, y se construirá una arqueta reguladora en el recinto del depósito para conectar la nueva red de agua desalada con la red de alta existente en el municipio.

La ampliación de estas obras, que se encuentra en fase de finalización del proyecto y del trazado, conectará el depósito de Pulpí con San Juan de los Terreros a través de una tubería de 1,3 kilómetros para incrementar el abastecimiento en 0,9 hectómetros cúbicos más. Una vez ejecutada esta fase, la desaladora de Águilas suministrará a Pulpí dos hectómetros cúbicos de agua.

La inversión total estimada para este proyecto asciende a 2,5 millones de euros, de los que 1,7 millones se ejecutan con fondos europeos Feder, mientras que los 800.000 euros restantes los financia la Diputación de Almería con fondos propios, y que se han contemplado en el presupuesto de 2026 a través del Plan de Actuación Integral del Levante.