La Diputación de Almería aportará más de cuatro millones para obras de 20 municipios afectados por las danas

ALMERÍA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería va a aportar más de cuatro millones de euros para una veintena de municipios de la provincia afectados por las sucesivas danas que tuvieron lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del pasado año para que puedan financiar obras de reparación y asumir de este modo el 50% de los costes que no se cubren con el decreto de ayudas del Gobierno central.

Así lo ha trasladado el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a prácticamente todos los alcaldes de los municipios afectados en el marco de una reunión en la que les ha trasladado el apoyo "firme y sin fisuras" de la institución provincial.

La Diputación ha dado cuenta así de su apoyo económico a los municipos afectados un día después de que desde el PSOE se instara a la institución a "trabajar de manera conjunta" con el Gobierno para asumir el 50 por ciento del coste de las reparaciones tras los daños ocasionados por dana del pasado año.

Junto con los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez, José Juan Martínez y José Antonio García así como con técnicos de la institución, el máximo representante de la Diputación ha mantenido un encuentro con los primeros ediles de las poblaciones afectadas para hacerles llegar esta medida con la que se quiere "rescatar" a los municipios afectados.

El presidente de la Diputación ha puesto de manifiesto su "compromiso" para que los consistorios puedan afrontar las obras de reparación de los daños "sin que suponga un perjuicio alguno para sus arcas municipales" de Serón, Tíjola, Fines, Olula del Río, Oria, Armuña del Almanzora, Alcóntar, Albox, Cantoria, Sierro, Suflí, Zurgena, Macael, Arboleas, Lúcar, Laroya, Somontín, Bacares, Urrácal y Bayarque.

La Diputación ha recordado que "desde el primer momento" estuvo junto a los ayuntamientos y realizó una valoración de daños que ascendía a diez millones de euros, de los que ocho millones corresponden a los 20 municipios afectados, que han sufrido daños en materia de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal.

En esta valoración, que comprende a los veinte municipios afectados, los que mayores daños han registrado son Serón con 1,9 millones de euros seguido de Tíjola, Fines, Olula del Río y Armuña del Almanzora.

Por otro lado, la Red Viaria Provincial ha sufrido daños por valor de un millón de euros a los que hay que sumar otro millón a cuenta de la redacción de proyectos.

García ha agradecido a los alcaldes su participación en el encuentro al que no han acudido representantes del Ayuntamiento de Cantoria, según han especificado desde Diputación. "No entiendo que no quieran participar en algo que beneficia a su pueblo y a sus vecinos. Pese a esta sinrazón, desde la Diputación vamos a estar siempre al lado de todos los municipios y de todos los almerienses", ha dicho el presidente en relación a este Consistorio gobernado por el PSOE.

UN "DECRETO TRAMPA"

Desde la Diputación han señalado que se asumirá mediante este impornte el 50 por ciento del coste de las obras que no se cubre con el decreto de ayudas y que deben poner los municipios, al igual que la redacción de proyectos. "Vamos a intentar paliar y minimizar los efectos del decreto trampa que ha hecho el gobierno de Sánchez con la provincia de Almería y con estos veinte ayuntamientos", ha manifestado.

Para el también presidente del PP de Almería, el decreto demuestra "la insensibilidad del Gobierno con el municipalismo" puesto que "esta medida condena las inversiones de hasta seis ejercicios presupuestarios y para algunos municipios supone aportar la totalidad de su presupuesto". "Lo peor de todo es que algunos podrían no recibir ni un solo euro hasta 2029", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que las instituciones públicas tienen que ser "aliadas de los ayuntamientos y del municipalismo" y "no para ponerles palos en las ruedas", por lo que ha mostrado la predisposición de la Diputación para evitar que las ayudas "asfixien" la economía municipal o puedan "lastrar el desarrollo" de los pueblos.

La institución provincial ha consignado la cuantía necesaria para que "en una sola resolución se atiendan las peticiones de todos los ayuntamientos y puedan resolver todos los trámites en menos de tres meses".

Además del "adelanto del 100% de la inversión", la Diputación asistirá técnica y jurídicamente a los ayuntamientos tanto en los trámites previos como son la declaración de emergencia y la encomienda de gestión como en la redacción de proyectos de obra "para que no tengan que poner ni un solo euro".

García ha manifestado que "desde el primer día" la institución "se comprometió con los alcaldes y sus municipios y hoy se da un paso más" porque "no puede permitir esta asfixia a los ayuntamientos" ni que las obras supongan una "quiebra de las arcas municipales". "No vamos a permitir que condenen las inversiones de vuestros pueblos y que se hipoteque el futuro de vuestros Consistorios", les ha trasladado a los alcaldes.