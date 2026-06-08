La Diputación de Almería apoya a Aspapros para crear el primer centro residencial para personas adultas con TEA

El presidente de la Diputación se reúne con representantes de Aspapros. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería colaboración con la Asociación Aspapros para la construcción de su primer centro residencial para personas adultas con trastorno del espectro autista (TEA), que se ubicará al lado de la sede de la entidad social para ofrecer a sus usuarios una atención integral acorde a sus necesidades.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el vicepresidente, Ángel Escobar, han mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de Aspapros, Mercedes Cuevas, y el gerente de la Asociación, Álvaro Pardo, en la que han repasado las claves del proyecto, así como el estado inicial de sus obras.

Según ha explicado la institución provincial, el futuro complejo cuenta con una inversión que supera los tres millones de euros y se divide en dos fases, de modo que la primera ya se ha iniciado con una aportación de la Diputación de 150.000 euros y otros 218.000 euros de la Junta con cargo a la convocatoria del 0,7 por ciento del IRPF.

El proyecto se materializará sobre una parcela de más de 5.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Almería mientras que el resto de la financiación de esta primera fase la asumirá Aspapros, con la aportación de un millón de euros de fondos propios.

El nuevo centro está diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas con autismo. Contará con dos unidades de convivencia, un 85 por ciento de habitaciones individuales y un espacio abierto de más de 2.500 metros cuadrados que permitirá desarrollar actividades en un entorno amplio, seguro y adaptado.

Además, contempla un servicio de día para 15 personas. Este futuro centro contará además con 20 plazas residenciales para personas adultas con TEA, cubriendo una necesidad urgente en la provincia, donde hasta ahora no existía ningún recurso específico de estas características.

García Alcaina ha valorado el trabajo de Aspapros durante más de seis décadas en la provincia y ha subrayado que desde la Diputación se va a "seguir apoyando y apostando a esta asociación para la creación de este recurso tan necesario".

Por su parte, Cuevas ha agradecido a Diputación el apoyo a este proyecto. "Somos una entidad que vive para los servicios para las personas con discapacidad intelectual. Con este nuevo proyecto que Diputación apoya vemos que la atención que prestamos va a ir a más. Es muy necesario porque tenemos que dar respuesta a estos niños que cuando terminan la etapa escolar se quedan sin recursos para seguir adelante", ha añadido.