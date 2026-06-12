La Diputación de Almería apoya el liderazgo femenino y la inclusión social a través del 'Foro Mujer y Sociedad'

Participantes en el acto del Programa de Mentoring de Foro Mujer y Sociedad, celebrado en el Espacio de Mujeres de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha acogido en su Espacio de Mujeres el Acto de Encuentro del Programa de Mentoring de la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas 'Foro Mujer y Sociedad' (ForoMS), una jornada con representantes del tejido institucional, social y asociativo de la provincia centrada en el liderazgo femenino, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

El encuentro ha puesto el acento en el impacto de las redes de apoyo, acompañamiento y tutorización, y ha tenido como uno de sus ejes principales la alianza con entidades referentes del tercer sector, según ha indicado la Diputación en una nota.

Durante su intervención, la diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que el encuentro ha servido "para seguir impulsando una iniciativa que se desarrolla desde 2017 con el apoyo de la Diputación y que sigue siendo un éxito año tras año".

Nieto ha agradecido a la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas 'Foro Mujer y Sociedad', a las mentoras y a las mentorizadas "el gran trabajo que realizan", y ha puesto en valor "la importancia de crear espacios que permitan compartir experiencias, generar oportunidades y fortalecer el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad".

ALIANZA CON EL TERCER SECTOR

El acto ha comenzado con la apertura institucional y la bienvenida oficial por parte de la diputada provincial. A continuación, la presidenta del 'Foro Mujer y Sociedad', Rosario Ruiz, ha compartido la trayectoria de esta iniciativa y el valor del 'mentoring' "como herramienta de crecimiento personal, profesional y social".

La jornada también ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, a través de la participación de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laínez, que ha acompañado a las entidades y participantes en este encuentro centrado en la equidad, la cooperación y el desarrollo social.

Uno de los ejes principales de esta edición ha sido la alianza con entidades del tercer sector. En este bloque, la gerente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), Isabel Valdés, ha aportado la perspectiva del trabajo en red y la cooperación entre asociaciones, instituciones y profesionales.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Luna, María Jesús Pérez, ha centrado su intervención en la importancia de la inclusión y el impulso del liderazgo de las mujeres con discapacidad.

La directora del Programa ForoMS, María José Ávila, ha incidido en que este proyecto permite crear vínculos sólidos entre mujeres con experiencia profesional y mujeres que buscan orientación, herramientas y acompañamiento para afrontar nuevos retos.

El bloque final del encuentro ha cedido el protagonismo a las mentoras y mentorizadas, que han compartido sus testimonios en primera persona en torno a tres ideas principales: la transformación y el aprendizaje personal, el "efecto multiplicador" en su entorno cercano y profesional, y las herramientas adquiridas "para encarar el futuro con más seguridad y confianza".

El acto ha concluido con la clausura oficial por parte de la mesa de presidencia, tras una jornada que ha puesto de manifiesto "la importancia de sumar esfuerzos" entre administraciones, asociaciones y entidades sociales para avanzar en igualdad, inclusión y liderazgo femenino en la provincia.