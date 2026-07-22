La Diputación de Almería aprueba las primeras ayudas para Los Gallardos, Bédar y Lubrín tras el incendio

Reunión de la Diputación de Almería con representantes de los municipios afectados por el incendio de Los Gallardos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado, en menos de una semana, las primeras ayudas directas para que los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar y Lubrín afronten los gastos inmediatos derivados del incendio forestal originado en Los Gallardos, que afectó a estos tres municipios y a Antas.

En una nota, la institución provincial ha señalado que las subvenciones permitirán a los tres consistorios sufragar los desembolsos que han tenido que asumir durante y después de las labores de extinción, entre ellos el suministro de agua y víveres y el abastecimiento de combustible para la maquinaria y los vehículos de emergencias. También financiarán la reparación de neumáticos y de otros daños materiales sufridos por los equipos desplegados sobre el terreno.

Las ayudas contemplan las gratificaciones destinadas al personal voluntario que ha prestado su colaboración desinteresada y la contratación de personal técnico especializado para elaborar los informes que permitirán a los vecinos damnificados tramitar sus correspondientes ayudas conforme a la normativa de emergencias.

La Diputación ha señalado que estas actuaciones responden al compromiso asumido por su presidente, José Antonio García Alcaina, con los alcaldes de las localidades afectadas para actuar con la "mayor celeridad" y acompañar a los municipios durante el proceso de recuperación.

"Desde la Diputación Provincial nos comprometimos con los municipios afectados por el incendio a que estaríamos a su lado y lo estamos cumpliendo", ha asegurado García Alcaina.

Asimismo, la Diputación se ha coordinado con Los Gallardos, Bédar y Lubrín, así como con el Ayuntamiento de Antas, para gestionar y solicitar las ayudas del Gobierno de España recogidas en el Decreto de Protección Civil.

Estas ayudas tendrán como objetivo reparar las infraestructuras y los servicios municipales afectados por el fuego y contarán con la cofinanciación de fondos provinciales.

COORDINACIÓN DESDE EL INICIO DEL INCENDIO

La institución supramunicipal ha destacado la coordinación mantenida entre las administraciones desde que se declaró el incendio, tanto durante las tareas de extinción y atención a las personas afectadas como en la actual fase de reconstrucción.

El presidente provincial puso los medios de la institución a disposición del Puesto de Mando Avanzado, desde donde siguió la evolución del incendio y mantuvo contacto directo con los alcaldes.

La Diputación también activó la maquinaria pesada del Área de Fomento, el servicio de voluntarios de Protección Civil y los equipos de tratamiento familiar de los Servicios Sociales provinciales, formados por psicólogos y trabajadores sociales.