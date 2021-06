La Diputación de Almería aprueba por unanimidad una comisión de investigación ante el caso 'Mascarillas'

ALMERÍA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Diputación Provincial de Almería ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos sus miembros la creación de una comisión especial de investigación para analizar los expedientes remitidos al Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona que avanza en las pesquisas abiertas ante el caso 'Mascarillas' por el que se detuvo al ya exvicepresidente tercero de la institución Óscar Liria ante su supuesta participación en un desvío de dinero público destinado a la adquisición de material de protección ante el covid-19.

La comisión contará con cinco miembros del PP, dos del PSOE, uno de Cs y otro de Vox, toda vez que la presidencia de la misma se decidirá una vez quede constituida en el plazo de diez días, si bien ya el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, avanzó que su formación no encabezará este órgano "en aras de la transparencia y el honor de la institución".

Según lo acordado inicialmente, la comisión se prolongará durante un mes y quedará reservada a los expedientes solicitados por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la operación 'Lúa', es decir, que versará sobre el expediente de contratación con Azor Corporate Ibérica de más de dos millones de euros que centra la trama así como en los otros 16 expedientes de obras contratadas con la empresa Pulconal, que tiene al mismo administrador único, desde 2018 en adelante.

La limitación en el tiempo y los asuntos a abordar en la comisión ha originado la mayor parte del debate desde los grupos de oposición, ya que desde Vox se ha interesado un plazo mayor para el estudio de casos al igual que desde el PSOE, que además ha requerido que el órgano fuera más allá y supervisara la labor que Liria realizó durante todo el periodo que ha estado como diputado provincial con cartera en la Diputación, lo que ha sido rechazado.

El viceportavoz del equipo de gobierno, Antonio Jesús Rodríguez, ha avanzado que de las conclusiones que se extraigan los servicios jurídicos estudiarán personarse en la causa. Así, ha valorado el gesto de la institución, ya que así se "aclara cualquier tipo de duda sobre la máxima transparencia que va a tener esta comisión".

"Nuestra actuación en todo este proceso ha sido siempre la de colaborar con la justicia con total transparencia, proteger a la institución y recobrar la normalidad y la actividad de la Diputación. Desde el minuto cero hay una voluntad expresa del presidente, que es hacer todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido y colaborar en todo momento con el proceso", ha dicho.

Frente a la postura del equipo de gobierno, desde el portavoz del PSOE en la institución, Juan Antonio Lorenzo, ha calificado de "fiasco" el nacimiento de la citada comisión al tiempo que ha criticado la "opacidad" de la misma al rechazar que se estudie la gestión efectuada por Liria, quien "manejó 250 millones de euros en adjudicaciones" desde los departamentos que ha dirigido.

El portavoz socialista ha tachado así de "teatro" la comisión que se ha ofrecido nuevamente a presidir a pesar de creer que, con ella, "el PP tan sólo quiere salvar su cara" en lugar de ahondar ante un caso en el que la Guardia Civil ha "encontrado 150.000 euros en metálico en sobres en viviendas, supuestamente, del ahora exvicepresidente y exdiputado de Fomento, pero aún con acta de diputado provincial".

VOX SE PERSONARÁ COMO ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, Vox ya ha adelantado que su formación tratará de personarse en como acusación popular en la investigación que instruye la magistrada María de los Ángeles Fernández Tió por delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales y que, según han observado, trata de esclarecer una primera trama dedicada al tráfico de estupefacientes y una segunda "relacionada con el principal investigado y por otro, la relacionada con el cobro de comisiones".

Para Vox existen "serias dudas" de que haya más empresas adjudicatarias de la Diputación implicadas en el supuesto entramado societario, toda vez que la empresa Pulconal, administrada por K.L.S. al igual que Azor Corporate Ibérica, "aparece compartiendo sociedad y administración el actual administrador societario de Albaida", según han apuntado.

Por su parte, desde Cs se ha apoyado también esta comisión para "clarificar los hechos" que tuvieron con anterioridad al pasado 18 de junio, cuando se dieron las detenciones, y así olvidar "guerras partidistas que sólo persiguen el rédito político", según ha trasladado el representante de la formación, Rafael Burgos.

El portavoz de Cs, que fue el primero en ofrecerse a presidir la comisión aunque no la solicitó inicialmente, ha defendido que está legitimado a presidir el órgano "como cualquier otro partido con representación". "La diferencia es que Ciudadanos ha propuesto su presidencia y el PSOE quiere imponerla, olvidando que sus credenciales en estos asuntos no están nada limpias", dicho Burgos.

"Ciudadanos no va a formar parte del circo que quiere montar el PSOE, no vamos a entrar más en ese juego porque han cogido un hueso que no quieren soltar", ha asegurado tras apuntar que va a "trabajar y va a velar por la transparencia, por el análisis y la investigación para pulir y mejorar los procedimientos y porque se depuren responsabilidades, además de por preservar el buen nombre de las institución y de sus trabajadores".