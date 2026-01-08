La Diputación de Almería y Ayuntamiento de Huércal-Overa emprenden proyectos para el municipio por más de 3,3 millones

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a responsables municipales de Huércal-Overa, durante la presentación de uno de los proyectos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Huércal-Overa afrontan el inicio de 2026 con una inversión superior a 3,3 millones de euros destinada a la ejecución de varias obras que permitirán mejorar la fisionomía, la comodidad, la seguridad y los servicios públicos del municipio.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, entre los proyectos previstos para los próximos meses se encuentran las actuaciones para mejorar el acceso de la zona sur del municipio, la remodelación de la Plaza de Toros y la construcción del edificio que albergará la sede de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.

Este jueves, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado el municipio acompañado por el alcalde, Domingo Fernández, los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y José Juan Martínez, así como concejales de la Corporación municipal.

Tras la recepción en el Ayuntamiento y la firma del presidente en el Libro de Honor del Consistorio, ambos equipos han mantenido una reunión de trabajo previa a la visita a los tres enclaves donde se ejecutarán las actuaciones.

En este sentido, García Alcaina ha afirmado que la "fluida colaboración institucional hace realidad grandes proyectos en Huércal-Overa que se traducen en oportunidades y prosperidad. Los tres proyectos de los que nos ocupamos hoy son fundamentales para la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos".

"La mejora del acceso al municipio supondrá más seguridad, comodidad y agilidad para todos los usuarios de la vía; la Plaza de Toros, un edificio de 1901, dotará al municipio de un espacio versátil para todo tipo de eventos y la sede de la Mancomunidad facilitará el trabajo de este órgano en defensa de los intereses del Levante", ha explicado.

Del mismo modo, el presidente ha destacado el papel de los Planes Provinciales y de otras herramientas inversoras como los fondos europeos como "los grandes aliados para el desarrollo y la mejora de servicios en todos los pueblos".

"Estas inversiones se convierten en una gran herramienta para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y fijar la población. Si hay un pueblo que se está transformando de manera integral y transversal es Huércal-Overa y siempre va a tener la mano de Diputación tendida para que siga creciendo de esta manera", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, ha destacado que "hoy es un día importante para nuestro municipio porque ratificamos el compromiso de transformar Huércal-Overa con proyectos que no solo cambian nuestra fisonomía, sino que mejoran el día a día de nuestros vecinos. Gracias a la colaboración con la Diputación, en esta legislatura se invierten más de seis millones de euros en infraestructuras clave".

Respecto a las actuaciones visitadas, Fernández ha subrayado que "con la nueva rotonda en el acceso Sur se aportará la seguridad y fluidez que merecen nuestros conductores y peatones. Además, recuperar nuestra emblemática Plaza de Toros supone rescatar nuestro patrimonio para convertirlo en un centro cultural y de ocio referente en la comarca".

"Y, por supuesto, convertirnos en la sede física de la Mancomunidad del Levante consolida el liderazgo de Huércal-Overa como centro de servicios y gestión para todo el Levante Almeriense", ha añadido.

Las obras de acceso a Huércal-Overa Sur se adjudicaron en diciembre y los trabajos comenzarán próximamente. La aportación económica entre Diputación y Ayuntamiento asciende a 600.000 euros que se destinarán, prinicipalmente, para la construcción de una glorieta de un solo carril, la corrección del trazado de la carretera N-340a y la calle Camino del Júcar, y el refuerzo de los firmes en ambos tramos.

Con estas medidas se mejorará de forma "notable" la accesibilidad y seguridad peatonal, así como del resto de usuarios de las vías. Las obras también contemplan nuevas aceras, un paso de peatones y una escalera de hormigón que conectará las viviendas de la zona con la nueva glorieta.

Se reubicarán las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, así como de una cámara de video vigilancia, "para asegurar una infraestructura completamente renovada y eficiente".

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y NUEVA SEDE COMARCAL

La segunda visita ha tenido lugar en la Plaza de Toros del municipio cuyo proyecto de remodelación se encuentra en fase de redacción y contará con una inversión de más de 850.000 euros para devolver este espacio público a toda la sociedad.

Las obras permitirán que el coso huercalense pueda volver a acoger espectáculos taurinos, así como otras muchas actividades como de carácter cultural o deportivo que podrá albergar esta instalación una vez rehabilitada. La Plaza de Toros se construyó en 1901 con capacidad para más de 4.000 espectadores.

La visita ha finalizado en el solar donde se levantará el edificio de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, junto a la Estación de Autobuses del municipio.

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los dos millones de euros y se encuentra en fase de redacción, se ejecutará dentro de las inversiones del Plan de Actuación Integrada del Levante Almeriense y estará financiado con fondos europeos Feder en un 85 por ciento y por la Diputación de Almería en un 15 por ciento.

El edificio tendrá más de 1.170 metros cuadrados construidos a lo largo de tres plantas, planta baja, primera y ático, en el entorno de la calle Galdo.