La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Tíjola renuevan las redes de agua y la pavimentación en El Higueral

El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, y el diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, durante la visita técnica al inicio de las obras en El Higueral. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TÍJOLA (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tíjola y la Diputación de Almería han formalizado el inicio de las obras del proyecto de 'Reparación de red de abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Tíjola', centrado específicamente en el núcleo de El Higueral.

La actuación, financiada a través de los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto base de licitación de 130.000 euros, impuestos incluidos, y está destinada a solucionar los "problemas históricos" de presión y cortes en el suministro que sufren los vecinos.

La institución provincial ha indicado en una nota que la firma del informe de replanteo y el arranque de los trabajos en campo han supuesto el comienzo de una intervención "prioritaria" para modernizar las infraestructuras hidráulicas esenciales de la localidad, con un plazo estimado de ejecución de tres meses.

Durante el acto de inicio de las obras, el alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, ha manifestado la relevancia de esta obra para el día a día de la localidad. "Se trata de una intervención muy necesaria que permitirá dar solución a los problemas de presión y abastecimiento de agua en la parte alta del municipio", ha señalado.

Martínez ha trasladado además su "agradecimiento a la Diputación Provincial por su apoyo constante a los municipios del interior y su apuesta por mejorar servicios e infraestructuras en los 103 municipios de la provincia".

Por su parte, el diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, ha subrayado durante su visita técnica a Tíjola el compromiso de la institución provincial con las demandas históricas de las barriadas.

"Este proyecto responde a una actuación prioritaria para el barrio de El Higueral, mejorando tanto las infraestructuras hidráulicas como el embellecimiento de la zona", ha destacado Rodríguez Segura, quien ha puesto en valor la importancia de los Planes Provinciales "como una herramienta clave de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para hacer realidad inversiones que mejoran directamente la calidad de vida de los vecinos".

ADIÓS AL FIBROCEMENTO Y LOS PROBLEMAS DE CAL

El objetivo principal de esta obra es erradicar las continuas incidencias de suministro provocadas por la formación de tapones de cal y por el avanzado estado de obsolescencia de la red actual, compuesta mayoritariamente por conducciones antiguas de fibrocemento.

Los trabajos técnicos contemplan la sustitución del primer tramo de la red general de abastecimiento, comprendido entre la conducción que llega desde el depósito de agua y el comienzo de la red de distribución.

Además, se renovará por completo la red de distribución de agua potable en viales clave como las calles Cerro y Chorro, así como en el entorno de la calle Chopo. Las viejas tuberías de 60 milímetros de diámetro se reemplazarán por conducciones de PVC orientado (PVC-O) de 110 milímetros de diámetro, con el objetivo de optimizar el flujo y la presión con la conformidad de la empresa gestora Galasa.

El desmontaje de los tramos de fibrocemento en desuso se ejecutará de forma manual, conforme a los protocolos de seguridad frente a la manipulación del amianto, así como con su plastificado, etiquetado y transporte a un vertedero autorizado.

La actuación incluye también la renovación de las acometidas domiciliarias, con nuevas llaves de registro, válvulas de compuerta de asiento elástico resistentes a la corrosión y un nuevo hidrante contra incendios.

CONTINUIDAD ESTÉTICA PARA EL PAISAJE URBANO

Además de las mejoras subterráneas, el proyecto transformará por completo la superficie de la zona de intervención, que abarca unos 600 metros cuadrados. El actual firme de hormigón en masa, que presentaba un "avanzado estado de deterioro" con grietas, parches y roturas causadas por aperturas sucesivas de zanjas, será demolido por medios mecánicos.

En su lugar, tras la compactación del terreno y el extendido de una base de hormigón armado con malla electrosoldada, se colocará un pavimento continuo de adoquín rectangular con acabado granallado en varias tonalidades grises, dispuesto con un patrón en espiga.

Este diseño mantendrá la "homogeneidad estética y funcional" con el resto de las calles del núcleo histórico que ya han sido renovadas en actuaciones previas. De forma adicional, el proyecto contempla la reconstrucción integral de una escalera exterior de hormigón visto de tres peldaños, equipada con pasamanos de acero inoxidable.