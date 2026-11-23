El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, muestra la vara de mando a unos escolares. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos de la Diputación Provincial de Almería ha acogido este lunes la celebración de un pleno infantil con alumnos de 3º de ESO del Colegio La Salle Virgen del Mar con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Durante la sesión, los estudiantes han expuesto sus reivindicaciones en materia de protección e igualdad ante el vicepresidente de la Institución Provincial y la diputada de Igualdad, antes de recibir la despedida oficial por parte del presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina.

Según ha explicado la institución en una nota, la jornada se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre para recordar dos hitos históricos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que reconoce a los menores como titulares activos de derechos fundamentales como la salud, la educación, el juego, la protección y la participación.

El presidente ha valorado el significado institucional del salón de plenos, que ha definido como "el corazón de la Diputación" y el lugar donde se toman las decisiones que "transforman la realidad de los 103 municipios almerienses, desde carreteras y redes de agua hasta pabellones deportivos y centros culturales".

En este sentido, ha felicitado a los jóvenes por haber planteado "la obra más importante y más urgente de todas: construir una Almería y un mundo donde ningún niño, niña o adolescente tenga que vivir con miedo ni sentirse menos que nadie por ser quien es".

Asimismo, ha subrayado que los derechos de la infancia "no pueden depender de un golpe de suerte ni ser un privilegio" sino que les pertenecen "por ley y por justicia". Durante su intervención, ha elogiado la "valentía" del alumnado al abordar problemas cercanos como el acoso escolar, los ataques en redes sociales, el cuidado de la salud mental y la igualdad de oportunidades en el deporte o la cultura con independencia de los recursos económicos de cada familia.

Del mismo modo, ha indicado que desde las instituciones vamos a recoger vuestras propuestas y también ha recordado a los estudiantes que su compromiso diario en el patio, en los pasillos y en los grupos de chat resulta decisivo para no mirar hacia otro lado ante ninguna burla o discriminación.

Antes de levantar la sesión, les ha recordado que la Diputación es la casa de los 103 municipios y les ha animado a seguir participando, apuntando que quizá alguno de ellos presida en el futuro un pleno similar.

Una vez terminado el pleno, el presidente les ha explicado el funcionamiento orgánico de la Diputación Provincial y les ha mostrado su despacho, donde les ha detallado que la vara de mando "permitía en la antigüedad igualar oportunidades porque era una unidad de medida a la hora de delimitar lindes", entre otras funciones. Asimismo, les ha enseñado también la sala de comisiones y les ha entregado una bandera de la provincia de Almería.

MANIFIESTO DEL ALUMNADO

Previamente a la despedida del presidente, el vicepresidente, Ángel Escobar, y la diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, han sido los encargados de dar la bienvenida oficial a los escolares y de presidir el desarrollo del Pleno, escuchando sus intervenciones y dando respuesta institucional a sus demandas. La sesión ha estado moderada desde la mesa presidencial por las alumnas Belén Álvarez y Paula Rivas. A continuación, veinte estudiantes repartidos por parejas en las bancadas del salón han defendido un decálogo sobre los derechos de la infancia centrado en la alimentación, salud y vivienda; la solidaridad; el amparo; el auxilio; la educación; el amor; la integración; la identidad; la protección; y la igualdad. Posteriormente, las moderadoras han dado lectura al manifiesto elaborado por el alumnado bajo el título Manifiesto por los derechos de la infancia: Protección e Igualdad.

En el texto, los jóvenes han reclamado centros educativos seguros, mayor protección en internet, espacios de escucha sin prejuicios para atender su salud mental y medidas activas contra cualquier forma de discriminación por origen, género, discapacidad o situación económica. Del mismo modo, los propios estudiantes han asumido el compromiso de respetar la diversidad, cuidar el impacto de sus palabras y acompañar a quienes se sientan solos o excluidos. Por su parte, durante el turno de respuesta institucional, el vicepresidente y la diputada de Igualdad han detallado las líneas de trabajo que impulsa la Diputación en coordinación con los centros educativos y los ayuntamientos.

Entre ellas destacan los programas de prevención y atención especializada desde Servicios Sociales, las convocatorias anuales de subvenciones para proyectos que favorecen la inclusión y eliminan desigualdades, la promoción de actividades deportivas y culturales accesibles en los municipios, así como el fomento de los Consejos Locales de Infancia para garantizar la participación activa de los menores en las decisiones que les afectan.