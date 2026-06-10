La Diputación de Almería comienza a implantar la plataforma electrónica con IA que dará servicio a los ayuntamientos

En el centro, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a los diputados provinciales Manuel Cortés y Álvaro Izquierdo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha el plan de digitalización incluido en su 'Estrategia Almería 103' con el que, mediante una inversión de 8,5 millones de euros, dotará a los ayuntamientos de una nueva plataforma de administración electrónica más accesible a la ciudadanía que, además, estará dotada con un asistente de inteligencia artificial.

La medida tiene como principal objetivo modernizar el canal de comunicación de los ciudadanos con sus ayuntamientos para que todos los trámites "se puedan realizar de forma más ágil, cómoda, rápida y segura", según ha explicado la Diputación en una nota.

El plan de digitalización es el que cuenta con mayor inversión dentro de la estrategia, que prevé inversiones por valor de 17 millones de euros. Según el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, la actuación dará lugar a una plataforma virtual "sencilla, intuitiva y accesible" a los ciudadanos quienes, mediante la IA, encontrarán ayuda y soporte a sus trámites.

"Se ha concebido como una herramienta útil que va a simplificar todos los procesos con la administración con particulares y empresas", ha manifestado el presidente, quien ha comparecido junto a los diputados provinciales Álvaro Izquierdo y Manuel Cortés para destacar los beneficios del plan, cuyas primeras reuniones ejecutivas con alcaldes, concejales y técnicos municipales ya se han celebrado.

Asimismo, el presidente ha apuntado que "este nuevo sistema facilitará el acceso universal a la administración a todos los ciudadanos y también permitirá que la gestión interna y tramitación de expedientes sea más rápida y eficaz".

"Se abre ante nosotros una nueva era, un ilusionante tiempo en el que vamos a conseguir eliminar la brecha digital y conectar a todos los pueblos con más y mejores oportunidades", ha valorado García Alcaina.

PRIMERA FASE

Para la primera fase del plan de digitalización, desde el Área de Economía y Digitalización de la Diputación se ha solicitado a todos los ayuntamientos documentos, información y formularios necesarios para la implantación de la plataforma web, como certificados y hardwares disponibles.

Asimismo, se trabaja en la formación del personal en materia informática, la designación de un interlocutor con la institución provincial o la aceptación del proceso de migración de datos, entre otras acciones.

El plan se sitúa en el seno de la 'Estrategia Almería 103'; una "ambiciosa hoja de ruta" que concentra siete planes estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la provincia ya que se financiará con fondos propios de la institución y 'coste cero' para los ayuntamientos.

Esta estrategia está formada por el primer Centro Provincial de Emergencias, un plan para el control del tráfico en los núcleos urbanos, un proyecto de digitalización sin precedentes en la provincia, una acción centrada en el bienestar animal, sendos planes de seguridad vial y equipamientos culturales y una iniciativa que lucha contra la despoblación bautizada como 'Cheque Bebé' que llegará a todos los rincones de la provincia. Todos los planes se desarrollarán a lo largo de este año.