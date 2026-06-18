La Diputación de Almería completa el bar tienda 'La Plaza' de Cóbdar para facilitar la compra de productos básicos

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la inauguración del bar tienda 'La Plaza' en Cóbdar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

CÓBDAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha inaugurado este jueves en Cóbdar el bar tienda 'La Plaza', el único establecimiento de estas características del municipio, donde vecinos y visitantes podrán comprar comestibles, productos de limpieza y otros artículos de primera necesidad sin tener que desplazarse a otras localidades.

Según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota, el bar ya funcionaba desde el último trimestre de 2025 y la apertura de la tienda completa ahora este servicio, con un espacio en la planta baja del edificio municipal, junto al almacén y con acceso independiente desde la calle Morisco, mientras que la zona de bar se ubica en la parte superior del inmueble.

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha celebrado que, "con esta tienda, junto al bar que ya existe, conseguimos atender las necesidades más básicas de todos los riblancos".

"Ya no tendréis que conducir hasta Olula o Albox para llenar la despensa, sino que en la tienda 'La Plaza' encontraréis todo lo necesario para el hogar", ha señalado García Alcaina.

El presidente provincial ha subrayado que este tipo de actuaciones, aunque "no suponen en sí una gran inversión", figuran entre las "más importantes" que emprende la Diputación, ya que permiten avanzar en el objetivo de que todos los pueblos de la provincia cuenten con un bar tienda.

"Un municipio con un establecimiento así significa que este pueblo tiene vida y futuro. Conseguimos igualar oportunidades entre almerienses y fijar la población", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Cóbdar, Raúl Granero, ha señalado que la apertura del nuevo bar tienda representa "mucho más que un comercio", ya que se convierte en "el único bar y la única tienda del municipio", además de un "espacio vital de reunión" para los vecinos y una herramienta para "contener y revertir la despoblación".

Granero ha destacado que este logro es fruto del "compromiso firme" de la Diputación de Almería, que, a través de servicios esenciales e inversiones extraordinarias que superan los 700.000 euros en el municipio, dota al pueblo de "las oportunidades necesarias para fijar el arraigo y garantizar el bienestar rural".

Asimismo, ha remarcado el trabajo colectivo que ha hecho posible esta apertura. "Esta placa conmemorativa pertenece a todos los que se han implicado e ilusionado, y nos impulsa a seguir trabajando con imaginación, conocimiento legal y persistencia ante las administraciones para cubrir las necesidades de nuestros vecinos y seguir soñando con ser pueblo", ha añadido.

25.000 EUROS DE INVERSIÓN

La adaptación del edificio municipal que acoge el bar tienda se ha llevado a cabo por la Diputación con una inversión de 25.000 euros. Para la tienda se ha adecuado un local de casi 92 metros cuadrados con acceso independiente desde la calle Morisco.

El espacio se ha distribuido en un área de tienda de 42,00 metros cuadrados y una zona trasera de 37,50 metros cuadrados, concebida como trastienda-almacén para dar servicio logístico conjunto tanto al bar como a la tienda.

Entre las obras ejecutadas en el bar tienda 'La Plaza' figuran la renovación de la red de saneamiento conectada a la municipal, tabiquería seca autoportante, instalación eléctrica con luminarias LED, fontanería, medidas contra incendios con extintor ABC y luces de emergencia, suelo de gres y una puerta doble de acero galvanizado.

La Diputación ha indicado que, gracias a este impulso, en los últimos meses municipios como Benitagla, Suflí, Laroya o Alcudia de Monteagud disfrutan de nuevos bares tienda para sus vecinos y visitantes.