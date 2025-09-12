La Diputación de Almería conecta Pulpí con Águilas para traer 1,1 hm3 de agua a la provincia

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante su visita a Pulpí a las obras de conexión con la desaladora de Águilas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería ha iniciado las obras de una de las mayores infraestructuras hídricas de su historia, con una inversión de dos millones de euros que permitirá conectar, mediante una tubería, el depósito de Pulpí con la desaladora de Águilas (Murcia) para incorporar 1,1 hectómetros cúbicos de agua a la red de abastecimiento y asegurar al municipio un suministro de calidad para el futuro.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de seis meses y está financiado al cien por cien por la Diputación de Almería, se divide en tres grandes fases. La primera contempla la construcción de una nueva tubería de 6.885 metros de longitud para transportar el agua desde el punto de entrega de Acuamed en Águilas hasta el depósito municipal de Pulpí.

La segunda prevé la sustitución de un tramo de 1.576,26 metros de tubería de salida, que se encuentra en mal estado. En la última fase se construirá una arqueta reguladora en el recinto del depósito de Pulpí para conectar la nueva red de agua desalada con la red de alta existente en el municipio, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha visitado las obras y ha puesto de relieve que "en el actual mandato, que hemos definido como el del agua, Diputación hace historia al afrontar este gran proyecto que une Almería con Murcia para traer agua desalada".

"Esta actuación beneficia en primer lugar a los doce mil habitantes de Pulpí, que contarán con agua de calidad garantizada todo el año y, además, a todos los almerienses y municipios porque estamos añadiendo un nuevo hectómetro cúbico de agua a la red provincial", ha apuntado.

Asimismo, el presidente ha destacado que "este nuevo hectómetro cúbico de agua que va a usar Pulpí permitirá liberar esa misma cantidad de la desaladora de Carboneras que se podrá destinar a otros municipios. De esta forma dotamos de más y mejores recursos hídricos a la provincia y de una interconexión de cuencas que beneficia a todos los almerienses".

"Seguiremos impulsando todas aquellas infraestructuras que sean necesarias porque el agua garantiza la prosperidad, el empleo y riqueza de nuestra tierra y es fundamental para la igualdad entre territorios y ciudadanos", ha subrayado.

García ha asegurado que "Almería es el territorio de toda Europa donde mejor se aprovecha el agua y lo vamos a devolver a la sociedad en prosperidad y riqueza". "Gracias a esta actuación añadimos una nueva desaladora más, como la de Águilas, a nuestra provincia", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha dado las gracias a Diputación "por cumplir con su palabra, no sólo con Pulpí sino con la provincia. Si hay algo necesario es el agua y esta obra va a permitir dar uso al hectómetro que tenemos concedido y desde el Ayuntamiento de Pulpí seguiremos trabajando para mejorar los servicios de nuestros vecinos".