La Diputación de Almería crea la marca 'Identidad Almeriense' para impulsar la cultura local

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, durante la presentación de la marca 'Identidad Almeriense'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha creado la marca 'Identidad Almeriense' como nuevo sello de distinción provincial para impulsar la cultura local y ha dado a conocer la programación de verano 'Cultura bajo las estrellas', que reunirá más de 550 actividades gratuitas, la mayoría al aire libre, en los pueblos más pequeños de la provincia.

El nuevo proyecto pretende fomentar la creación y la innovación cultural más autóctona y desarrollar actividades e iniciativas que "potencien el arraigo, el patrimonio, la historia y las tradiciones más locales y genuinas con la marca provincial", según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

La propuesta busca, al mismo tiempo, otorgar un "papel protagonista" a la cultura y a sus creadores como "motor dinamizador social y económico" de los pueblos de la provincia.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que "esta nueva marca nace como una herramienta para transformar el tejido cultural de la provincia a través de tres pilares fundamentales: identidad y orgullo; como sello de calidad y conectividad ya que funciona como un plus de excelencia para la producción artística local y como motor turístico y económico por su poder de atracción de visitantes y dinamizador económico".

Asimismo, ha recordado que la nueva marca va a seguir la senda de 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y 'Talento almeriense', con el objetivo de "crear sinergias entre ellas que se traduzcan en oportunidades para los almerienses".

"La nueva marca va a ser un altavoz de la cultura almeriense a nivel autonómico, nacional e internacional y como estimuladora de la innovación, creatividad y el emprendimiento cultural", ha remarcado.

El presidente de la institución provincial ha manifestado también que 'Identidad Almeriense' "resume y ensalza la pasta especial de la que estamos hechos y que nos ha permitido esculpir nuestro ADN a lo largo de los siglos", con "esa capacidad innata de adaptarse a las circunstancias, de sobreponerse a la adversidad, de convertir la dificultad en oportunidad o la de transformar un desierto en la mayor huerta de Europa".

"Reforzamos el sentido de pertenencia y unión entre los más de 750.000 habitantes de nuestra provincia, el orgullo y emoción de ser almerienses", ha apostillado García Alcaina.

MÁS DE 550 ACTIVIDADES

Bajo el sello de distinción de la nueva marca, que ya se ha podido ver en los festivales Solazo y Murmura, la Diputación llevará a cabo la edición de este año del programa 'Cultura bajo las estrellas', un calendario que llenará el verano y el principio del otoño de los municipios más pequeños con actividades culturales de calidad.

La diputada de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha definido el programa como "la ambiciosa iniciativa con la que desde la Diputación de Almería llevamos la cultura de excelencia a todos los rincones de nuestra geografía" y como "un pequeño antídoto para lidiar durante estas cálidas y especiales noches de verano, en las que los almerienses disfrutamos de un estilo de vida mediterráneo tan único".

Morales ha puesto de relieve que esta propuesta de "gran éxito" en sus últimas ediciones "busca descentralizar el acceso al arte y la recreación, llevando propuestas de primer nivel a decenas de municipios de la provincia, con un especial cariño y atención hacia las localidades de menos de 1.000 habitantes".

"A través de un abanico multidisciplinar que abarca música, cine, teatro, talleres, pasacalles y la puesta en valor del patrimonio, el programa se convierte en un motor de dinamización estival y otoñal", ha señalado.

La presentación de la marca 'Identidad Almeriense' y del programa 'Cultura bajo las estrellas' ha finalizado con la actuación musical de Lidia Moreno, Bárbara Gragera y John Lix Feliciano, tres artistas que participan en esta iniciativa y que han interpretado 'El trapo', de creación propia, y una versión libre e improvisada de 'Guantanamera'.