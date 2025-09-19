La Diputación de Almería crea la marca 'Talento Almeriense' para proyectar la identidad cultural de la provincia

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante la presentación de la nueva marca provincial 'Talento Almeriense'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado en sociedad la nueva marca provincial 'Talento Almeriense', un distintivo de "máxima excelencia" que integra a más de 70 empresas y profesionales dedicados a la moda, la artesanía y los complementos hechos a mano con "acento de nuestra tierra".

Más de 200 personas se han dado cita en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) para la puesta de largo de este proyecto, con el que la institución provincial da "un paso más en su labor de proyectar y difundir la identidad almeriense".

Esta nueva marca "nace para potenciar el trabajo de los artistas almerienses arropándolos en la realización de actividades y la participación en grandes eventos", según ha señalado la Diputación en una nota.

Durante el acto de presentación, conducido por el periodista almeriense Sergio Morante, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha recordado que en su discurso de investidura, pronunciado el 18 de julio de 2023, afirmó que "este mandato sería el del patrimonio, de la identidad y del orgullo del sentir almeriense. Y la marca 'Talento Almeriense' es un buen paso para dar forma a todo ello".

"Queremos poner en valor el arte que creáis, desde la artesanía, alfarería y espartería hasta los jóvenes diseñadores con sus creaciones. Las más de 70 pymes y autónomos que ya estáis adheridos vais a ser la tarjeta de presentación que vamos a tener todos los almerienses, los más de 740.000 habitantes de nuestra tierra", ha subrayado García.

En esta línea, ha añadido que 'Talento Almeriense' es un "distintivo de calidad que pone en valor el arte con acento de la tierra y lo proyecta con orgullo dentro y fuera de Almería. Nace por y para vosotros, para generar riqueza y empleo, para que nuestros creadores sigáis creciendo como os merecéis por vuestra originalidad y capacidad artística".

"Con esta marca queremos dar luz y voz al talento que emerge de nuestra tierra, certificando la excelencia de los creadores que se agrupan bajo este paraguas respaldado por la Diputación", ha asegurado el presidente provincial.

Del mismo modo, García ha puesto de relieve que la nueva marca "creará sinergias" con el resto de marcas provinciales como 'Costa de Almería', Fical o 'Sabores Almería' y que los artesanos y creadores que se adhieran a la marca "disfrutarán de grandes ventajas, como el prestigio de formar parte de un sello de máxima excelencia, las facilidades para participar en grandes eventos y las acciones de promoción que visibilizarán vuestro trabajo".

El presidente ha reafirmado "el compromiso de la Diputación con este proyecto y las empresas y profesionales que forman parte de él", ya que "tenemos la obligación de arropar y empujar a nuestros artesanos al éxito, a quienes mantenéis viva la esencia de oficios milenarios como la alfarería o el arte del esparto, y a las nuevas generaciones que, a través de la moda o de los complementos, generáis un nuevo legado manufacturado en Almería".

"Con 'Talento Almeriense' la Diputación trabajará para que vuestro talento brille como nunca, porque os lo merecéis y juntos somos mucho más fuertes y llegaremos mucho más lejos", ha apostillado García.

CREACIÓN DE UN ESPACIO PROPIO Y AGENDA DE ACTIVIDADES

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo de Almería, Carlos Sánchez, ha desgranado el calendario de acciones que ha diseñado la institución provincial para comenzar a difundir a todos los creadores de 'Talento Almeriense'.

"La experiencia que hemos adquirido con 'Sabores Almería' es la dinámica que queremos implantar en este proyecto. Estamos muy ilusionados, con energía, porque tenemos por delante retos importantes. Aparte de la agenda que ya tenemos diseñada, estamos trabajando para contar en 2027 con una agenda internacional", ha detallado Sánchez.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la creación del 'Espacio Talento', "que se convertirá en el gran punto de encuentro de los integrantes de la marca". En este espacio se realizarán talleres, exposiciones, elaboraciones en vivo, y eventos "llenos de arte".

La primera gran actividad será el 'Espacio Talento especial de invierno' con talleres y exposiciones "para dinamizar el consumo local en Navidad y establecer el primer vínculo de conexión con el público". Por otro lado, 'Talento Almeriense' viajará por toda la provincia con ferias, actividades y exposiciones que promocionen la artesanía y cerámica "más auténticas".

El cierre de esta "apasionante temporada inaugural" tendrá en la 'Semana del Talento' su momento estelar. Se trata del evento multidisciplinar más importante, en el que se disfrutará de exposiciones, presentaciones, una pasarela de moda y mesas redondas con diseñadores, "para generar sinergias e impulsar la marca".

El gran universo de talento y arte que concita la nueva marca provincial tiene ya abierta una gran ventana al mundo a través de la web: 'www.talentoalmeriense.es'. En ella se pueden descubrir, a través de sus diferentes apartados, los creadores, la historia y los trabajos de los artesanos que ya pertenecen a la marca, así como el potencial que ofrecen desde la provincia de Almería.