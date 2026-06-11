La Diputación de Almería destina 1,2 millones a mejorar carreteras provinciales en ocho municipios

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, junto al alcalde de Turrillas, Antonio Jesús Segura, durante la visita a las obras de la carretera AL-3105. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería va a llevar a cabo cuatro actuaciones en carreteras provinciales por más de 1,2 millones de euros para mejorar las comunicaciones del interior, con obras que afectan a Turrillas, Huércal-Overa, Zurgena, Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Los Gallardos, Bédar y Lubrín.

La junta de gobierno ha dado 'luz verde' a la licitación y adjudicación de estas intervenciones, impulsadas desde el Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, que se ejecutarán con cargo a la Red Viaria Provincial 2025-2026.

Las obras permitirán mejorar el firme, la señalización, el drenaje y distintos elementos de seguridad en carreteras provinciales que prestan servicio a vecinos, agricultores, empresas, profesionales y visitantes, dentro de la estrategia de conservación, mejora y modernización de la red viaria para reforzar las comunicaciones en los 103 municipios, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que estas actuaciones "responden a una prioridad muy clara de la Diputación: mantener en las mejores condiciones posibles las carreteras provinciales, especialmente aquellas que vertebran el territorio y que son fundamentales para la vida diaria de los pueblos".

Rodríguez ha señalado que "no hablamos solo de renovar asfaltos, sino de mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos, reforzar la conexión entre municipios y actuar allí donde la carretera necesita una respuesta técnica para seguir prestando un servicio adecuado".

Asimismo, ha subrayado que "cada kilómetro que se mejora es también una oportunidad para ganar en comodidad, seguridad y desarrollo para nuestros municipios".

AL-3105 EN TURRILLAS

El diputado de Fomento ha visitado, junto al alcalde de Turrillas, Antonio Jesús Segura, la actuación que se desarrolla en la carretera AL-3105 para comprobar el avance de los trabajos. Rodríguez ha explicado que esta intervención "es especialmente importante porque permitirá ensanchar la vía y rehabilitar el firme, con lo que se mejorará la conexión de Turrillas con Lucainena de las Torres".

La actuación, demandada por los vecinos, cuenta con una inversión de 550.000 euros y contempla el ensanche de la plataforma y la rehabilitación superficial del firme entre los puntos kilométricos 0+000 y 2+000, dentro del término municipal de Turrillas.

El alcalde de Turrillas ha destacado que la obra "supone un avance muy importante para el municipio y para todos los vecinos que utilizan a diario esta carretera que conecta Turrillas con Lucainena de las Torres".

Asimismo, ha recordado que "era una obra muy esperada desde hace mucho tiempo", especialmente para las familias que la utilizan para el desplazamiento de los niños al colegio en Lucainena y Sorbas.

Segura ha agradecido el compromiso de la institución provincial para hacer realidad esta mejora, ya que "gracias a la Diputación esta actuación ha sido posible y ya queda muy poco para verla finalizada". "En invierno esta carretera presentaba dificultades por los desprendimientos y las condiciones meteorológicas, y con esta obra damos un gran paso en seguridad, comodidad y comunicación para nuestro pueblo", ha añadido.

ACTUACIONES EN HUÉRCAL-OVERA, ZURGENA Y LOS VÉLEZ

Otra de las intervenciones se llevará a cabo en la carretera provincial AL-7106, de la A-7 en Huércal-Overa a la A-1101 por El Palacés de Zurgena, con un presupuesto de 150.000 euros. El proyecto actuará sobre un tramo de 2.000 metros, entre los puntos kilométricos 6+200 y 8+200, mediante la rehabilitación del firme con aglomerado asfáltico en caliente.

En esta carretera también se ejecutará un tramo de cuneta hormigonada de 70 metros y se repondrá la señalización horizontal en toda la longitud afectada por los trabajos, con el objetivo de "incrementar la seguridad vial y adaptar la vía al tráfico que soporta actualmente".

La actuación de mayor inversión se desarrollará en la carretera provincial AL-9104, de Vélez-Rubio al límite de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por El Jardín de Vélez-Blanco, con un presupuesto de 350.000 euros.

Las obras consisten en el refuerzo del firme en un tramo de 4.300 metros, entre los puntos kilométricos 0+000 y 4+300, con aglomerado asfáltico en caliente sobre el firme existente, además de la reposición de la señalización horizontal en una longitud total de 6.564 metros.

La Diputación también actuará en la carretera provincial AL-6109, de la N-340a en Los Gallardos a la A-1101 en Lubrín por Bédar, con una inversión de 150.000 euros. La intervención prevé el refuerzo y regularización del firme en un tramo de aproximadamente 1.500 metros, entre los puntos kilométricos 5+100 y 6+600, así como la reposición de la señalización horizontal.

Las obras acometerán la limpieza mecánica y manual de cunetas aterradas por sedimentación natural para restituir su funcionamiento y facilitar la correcta evacuación de las aguas en una vía que discurre por Los Gallardos, Bédar y Lubrín y cumple una "función esencial" para la comunicación de distintos núcleos de población.