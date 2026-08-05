La Diputación de Almería destina 500.000 euros a renovar cuatro calles del casco histórico de Macael

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Macael, Raúl Martínez, durante la reunión en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Macael han suscrito un acuerdo de colaboración para rehabilitar, mejorar y embellecer las calles Nicolás Salmerón, Estación, La Reina y Juan Jiménez, situadas en el casco histórico del municipio, con una inversión de 500.000 euros asumida íntegramente por la institución provincial.

La actuación tiene como objetivo modernizar esta zona del casco histórico macaelense, cuyo pavimento se encuentra "muy deteriorado" por el desgaste y el paso del tiempo, y donde las redes hídricas presentan diferentes averías.

Las obras permitirán solucionar estos problemas y optimizar el uso del agua mediante la instalación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

Esta remodelación se suma a la colaboración entre ambas instituciones, que ha permitido acometer en los últimos años actuaciones como el parque de las familias o la renovación de la Plaza Almería.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha analizado los detalles del proyecto durante una reunión de trabajo con el alcalde de Macael, Raúl Martínez, y ha destacado su apuesta por la sostenibilidad, la gestión eficiente del agua y la revitalización del casco histórico.

"No es solo una mejora estética sino un proyecto que apuesta por la sostenibilidad, el futuro y la gestión eficiente para que no se pierda ni una sola gota de un recurso tan escaso. Al mismo tiempo conseguimos revitalizar el casco histórico y mejorar la comodidad, seguridad y accesibilidad de estas calles", ha señalado.

García Alcaina ha recordado que este tipo de actuaciones apuntalan el objetivo de "igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan", y ha añadido que "Diputación siempre está y estará al lado de los 103 municipios para atender las necesidades de sus ayuntamientos y mejorar servicios que garanticen el bienestar y la calidad de vida de todos los pueblos".

Por su parte, el alcalde de Macael ha agradecido la colaboración y el impulso de la Diputación a proyectos que resultaría "muy complicado" ejecutar únicamente con los recursos municipales.

"Nos va a permitir dar servicio y mejoras a los vecinos de estas calles. La Diputación siempre está al lado para colaborar y hacer realidad iniciativas como esta renovación. Estamos muy contentos de poder acometer estas obras en breve", ha afirmado Martínez.

ACTUACIONES PREVISTAS

En la calle Nicolás Salmerón se renovarán y soterrarán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales y alumbrado público. Además, se aplicará un nuevo pavimento de hormigón con tratamiento antideslizante.

Las obras de la calle Estación incluirán el soterramiento de los servicios de agua, saneamiento, pluviales y alumbrado, así como la pavimentación con hormigón antideslizante. La actuación se limitará al tramo comprendido entre el cruce con la calle Nicolás Salmerón y la calle Ejido.

En la calle La Reina se renovará la red de abastecimiento de agua y, de forma parcial, la de saneamiento. El suelo se sustituirá por un nuevo aglomerado asfáltico antideslizante de siete centímetros de espesor, previo fresado de la vía.

La calle Juan Jiménez contará con una calzada renovada mediante aglomerado asfáltico antideslizante de siete centímetros. También se modificarán, unificarán y ampliarán las aceras en varios tramos, lo que obligará a reubicar algunas farolas del alumbrado público.